Un campeón del Mundo con la Selección Argentina salió a bancar a Maravilla Martínez tras haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

El fútbol argentino está pronto a cerrar una fecha de Primera División sumamente atractiva e interesante. Desde la victoria de Boca en Córdoba, con un Aranda explosivo y un Paredes incisivo; el esforzado triunfo de San Lorenzo que privó a Estudiantes de La Plata de subirse a la cima de su grupo; la noche de vaivenes emocionales de Alejo Véliz en la victoria de Central; la necesitada victoria de Newell's; la ratificación del buen rumbo que tomó el River de Coudet y el clásico de Avellaneda con la polémica por el penal picado -y errado- por Maravilla Martínez, que incidió directamente en la posterior caída ante Independiente, después de nueve años sin derrotas en el derbi, en condición de visitante.

Y todos los fanáticos de la Liga Profesional todavía rememoran el tema y así fue como el goleador de la Academia (57 tantos en 104 partidos) ha quedado retratado para mal se convirtió en el gran protagonista de la jornada 13° del Apertura 2026.

Y en el medio de tanto ruido y tantas críticas recibidas, Maravilla recibió el inesperado apoyo de un campeón del Mundo con la Selección Argentina. Es que el Negro Enrique (mediocampista que brilló en México 1986) grabó un video con unas palabras para bancar la determinación del atacante Albiceleste de picarle un penal al Diablo en el derbi barrial.

%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 EL MENSAJE DE APOYO DEL NEGRO ENRIQUE, CAMPEÓN DEL MUNDO CON ARGENTINA, PARA MARAVILLA MARTÍNEZ. pic.twitter.com/eT7JtmZczw April 6, 2026

"El otro día salió mal, si salía bien, todos estarían hablando de tu jugada, de tu viveza, de los huevos", apuntó el Negro y agregó que "huevos son los que te sobran", en un mensaje concreto y directo para uno de los líderes futbolísticos del plantel que dirige Gustavo Costas.

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Luego de expresar su admiración y respeto por el oriundo de Campana, el ex Lanús y River cerró su alocución al referir que "cada vez que tengo la oportunidad de ver a Racing, corres, metes y lo das todo".