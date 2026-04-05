Rodrigo Rey reveló su sorpresiva reacción al insólito penal que picó Maravilla Martínez en la victoria de Independiente ante Racing

Independiente se quedó con un clásico de Avellaneda infernal. Con un Gabriel Ávalos imparable, el Rey de Copas festejó el triunfo a Racing con su gente y obtuvo tres puntos valiosísimos para volver a meter en el top 8 de la Zona A. No obstante, el gran protagonista de la tarde-noche fue nada menos que Adrián Maravilla Martínez.

Sin dudas, el 9 de la Academia tuvo una noche para el olvido y terminó siendo el villano de la dolorosa derrota del equipo de Gustavo Costas frente a su eterno rival. El goleador tuvo la chance de romper el clásico con dos chances clarísimas que no pudo concretar, aunque lo que marcó el partido fue el insólito penal que pateó sobre el cierre del primer tiempo.

El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos

En un momento clave del match, Maravilla tomó una decisión fuera de contexto: picó el penal, lo tiró por arriba del travesaño. Al instante, Rodrigo Rey y Kevin Lomónaco lo fueron a buscar para burlarse de él, en una escena que decantó en un leve tumulto, abrazos y risas.

%u274C%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 MARAVILLA MARTÍNEZ LA PICÓ EN EL PENAL Y LA TIRÓ POR ARRIBA EN EL CLÁSICO.



%uD83D%uDE05 RODRIGO REY LO FUE A ABRAZAR.



INCREÍBLE TODO. %uD83D%uDE33pic.twitter.com/T9JHaLZp1D — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 4, 2026

"El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos, dije 'pará, pará, pará'. Quedó ahí, son cosas del partido", reveló el arquero y capitán del Rojo, al referirse al cruce con el delantero de la Academia después del penal.

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Y agregó: "Seguramente que él vio que esa era la mejor forma de definir. Gracias a Dios no le salió bien y nos permitió seguir cero a cero".

"ME CANCHEREÓ ENTONCES ME PARÉ ASÍ A GRITARSELÓ"



%uD83E%uDDE4 Rodrigo Rey explicó su reacción VIRAL, luego del penal picado y errado por Maravilla Martínez en el Clásico de Avellaneda



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