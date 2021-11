Este martes por la noche, después de dos años de ausencia debido a la pandemia, APTRA volvió con todo y realizó su tan esperada gala de los Martín Fierro de Cable para galardonar a lo mejor de la TV del 2019 y 2020. Los encargados de llevar adelante la conducción de la ceremonia que tuvo lugar en el Luna Park fueron Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín "Pollo" Álvarez.

La modelo llegó hasta el lugar horas antes para prepararse y según revelaron a Crónica HD, se la pudo ver detrás de escena repasando el guion con los ruleros puestos. En esta ocasión, Pampita eligió lucir tres vestidos diferentes a lo largo de la noche, cada uno con su propio peinado y joyería. Para ello dispusieron de tres camarines en donde los diseñadores la esperaron para realizarle cada cambio.

Así llegaron el Pollo Álvarez y Pampita a la alfombra roja

Minutos antes de las 20.30 horas, los conductores salieron a la alfombra roja acompañados de sus parejas. El primero en pasar fue Joaquín "Pollo" Álvarez junto a la cocinera e influencer Tefi Russo, su esposa.

Tefi Russo y el Pollo Álvarez pasaron por la alfombra roja en la previa de los Martín Fierro de Cable (Crónica/ Fernando Pérez Re).

"Va a ser una noche inolvidable, hace casi dos años que estamos esperando esto. Se nota la alegría. Y para los que están del otro lado de la pantalla, que sepan que hoy va a haber sorpresas", anticipó el periodista.

Roberto García Moritán y Pampita dialogaron con Crónica HD antes de la entrega de premios (Crónica/ Fernando Pérez Re).

Pampita posó para las cámaras junto a su marido Roberto García Moritán y su hijo Bautista Vicuña. "Estábamos todos esperando esta fiesta. Estamos muy emocionados de estar acá. Me encanta que mi hijo me haya podido acompañar. Bauti y Rober son mis invitados por la terna de Pampita Online. Tengo muchas ganas de llevarme la estatuilla esta noche", contó Carolina a Crónica HD tras confirmar que ella no tiene ninguna cábala y que el Pollo tiene las suficientes por los dos.

Por otra parte, confirmó que continuaría el reality que grabó para Paramount+. "Va a haber segunda temporada de "Siendo Pampita", todavía no está firmado pero parece que sí”. Además, el 22 de julio de este año, se transformó en mamá de su segunda hija Ana, tras la muerte de Blanca (fruto de su matrimonio con Benjamín Vicuña, quien falleció en el 2012 a causa de una enfermedad provocada por una bacteria que contrajo en un viaje a Cancún). “Ana me estuvo acompañando toda la tarde porque vinimos muy temprano. Recién estaba a las carcajadas y me dio cosita dejarla. En los cortes me iré a ver cómo está", sentenció.