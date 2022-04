Luis Ventura atraviesa un duro momento por la muerte de su hermano, Carlos Alberto Luna, que estaba luchando desde hace tiempo contra el cáncer. El periodista despidió a “El Negro”, como lo apodaban, a través de sus redes sociales.

En la mañana de este lunes, Ventura publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto familiar. Se trata del hermano mayor de Luis, quien tenía 82 años y estaba internado desde hace un mes en estado grave debido a la enfermedad que lo aquejaba.

“Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría. Negro, te voy a extrañar. Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar. Hermanos hasta la eternidad”, escribió Ventura.

El periodista iba a presentarse esta tarde en el programa Cortá por Lozano (Telefé) para adelantar los nominados a los premios Martín Fierro, pero su visita fue cancelada tras el fallecimiento de “El Negro”. “Hoy teníamos un gran programa, íbamos a contar los ternados, pero falleció el hermano de Luis y se pospuso”, reveló Verónica Lozano al comienzo de la emisión del programa de este lunes.

Entre al apoyo y las críticas

Este fin de semana, Ventura reveló la situación familiar que atravesaba en diálogo con Radio Mitre. “Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal”, detalló. “Tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital”, añadió.

El titular de APTRA reconoció que recibió varias quejas de figuras disconformes con la selección de las ternas y nominados, pese a estar atravesando un duro golpe junto a su familia. “A veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no está”, confesó en una entrevista que le dio a Marcelo Polino.

Una larga lista de famosos le expresaron su cariño al periodista. Laura “Panam” Franco, Pía Shaw, Adrián Pallares, Mariano Iúdica, Cora Debarbieri, entre otros, dejaron su mensaje para acompañarlo en este triste día.