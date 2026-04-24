Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a Luis Ventura: los detalles

Un hombre de 26 años fue detenido este viernes en el partido bonaerense de San Nicolás, acusado de coacción agravada por amenazas de muerte contra el periodista Luis Ventura. El arresto se llevó a cabo en el marco de un operativo conjunto entre la policía bonaerense, la DDI local y la División de Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Según consta en la causa, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes intimidatorios por WhatsApp el 20 de abril de 2025, cerca de las 21, provenientes de distintos números nacionales e internacionales. Los textos incluían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto a él como a su familia.

Las amenazas continuaron en otras fechas 12 y 28 de junio, y 2 de septiembre de 2025, lo que llevó a los investigadores a considerar un hostigamiento sistemático.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59. Luis Ventura explicó: "Hace un año comencé a recibir amenazas, al principio quise no darle importancia, hasta que se hizo insostenible".