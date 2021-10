Cristian U protagonizó un dramático momento la mañana del domingo cuando tuvo que socorrer a su papá y llevarlo de urgencia al hospital Argerich porque según denunció el ex Gran Hermano, no llegaba la ambulancia cuando estaba a sólo cinco cuadras del lugar. Lamentablemente el hombre terminó falleciendo y el DJ hizo un fuerte descargo en las redes sociales que hoy ratificó en un móvil con Intrusos, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América.

Cristian Urrizaga, el nombre legal del paseador de perros y ex conductor de Pasión Sábado, se descargó en el programa de espectáculos al respecto y habló al respecto de la desaparición física de Fabio: "Mi papá tenía 61 años, un hombre que no fumaba, no tomaba, sanísimo, un laburante de sol a sombra, un tipo que las cinco de la mañana estaba arriba y arrancaba a las sies a laburar y a veces eran las siete de la tarde y seguía".

"Él no tenía ningún problema de salud, él se baño, se acostó y Vivi, la mujer, le empezó a sentir como si fueran ruidos, se acercó y estaba haciendo convulsiones, con baba y empuma blanca en la boca y ahí automáticamente llamó al 911 y al SAME", relató entre lágrimas el instructor de Instructor de King Boxing.

"Después me llamó a mi, yo estaba a 20 cuadras, me subí al auto y salí con todo y cuando llego, ya había un patrullero", prisiguió y añadió que "cuándo subo, estaba acostado, con color todavía, con el cuerpo caliente y el mismo policía me dijo que había llamado dos veces a la ambulancia, que ya venían".

"El oficial me dijo que no me lo podía llevar, pero como pude, lo tapé con una colcha, lo levanté, justo llegó mi hermano, lo bajamos por el ascensor", continuó.

Además, el ex "hermanito" dio detalles de cómo vivió su llegada al Argerich y cómo fue la atención: "Yo llegué tocando bocina, gritando, entré por el lugar de las ambulancias y me recibió un guardia de seguridad y me dio una camilla, no había un enfermero esperando, no había nadie".

"Lo pudimos llevar hasta un segundo pasillo, donde me recibieron dos médicos y me hicieron esperar 15 minutos sin darme ninguna noticia", cerró y pidió que por favor sigan con el tema, además de exponer que recién en las últimas horas un psicológo del SAME se comunicó con él.