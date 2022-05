Siguen las especulaciones tras la presentación de L-Gante en uno de los shows que dio Tini en el Hipódromo de Palermo durante el fin de semana como parte de su Tour Tini 2022.

Es que el creador de la cumbia 420 fue invitado por la artista a presentar junto su tema éxito Bar, para el delirio de todos los presentes. Todo iba bien, hasta que el trapero abandonó la escena unos segundos antes de que termine la canción, quedando Tini cantando sola encima del escenario, totalmente desconcertada.

Tras el episodio, las imágenes del momento recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación, donde comenzaron las especulaciones en torno a si era algo pautado o el cantante hizo un desplante en vivo por algún motivo desconocido.

Tras algunos días, se conocieron algunas declaraciones que habrían salido del entorno de la cantante, a quienes no les habría caído para nada bien la actitud de L-Gante: “Tengo información muy sensible que me pude enterar en las últimas horas. (…) Muchos decían que L-Gante podría estar enojado por las cosas que pidió y no se lo otorgaron. Esto fue desmentido por L-Gante en un vivo de Instagram”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Me cuentan que el entorno de Tini estaría enojado con L-Gante y que, después de que se fue del Hipódromo, empezaron a escucharse diferentes frases como ‘se le subió la fama a la cabeza’, ‘no es profesional lo que hizo’, ‘nunca lo vi así, tan mal’, y ‘no lo inviten más’”.

En tal sentido, el periodista enfatizó: “Tremendas frases del entorno de Tini contra L-Gante. Cuando pregunto quién dijo todo esto, no me dieron ningún nombre. ¿Habrá sido Alejandro, el papá de Tini u otra persona cercana a la cantante?”.

El descargo de L-Gante y la defensa de su mamá, Claudia

Luego de escuchar las diferentes versiones que circulaban en la televisión horas después del show, la mamá de L-Gante salió con los tapones de punta a defender a su hijo y envió un audio en vivo al programa Mañanísima: “No le pasó nada. Tenía que cumplir solo con ese tema. Y tenía que viajar. Sí, está cansado. Sí se fueron a Europa con su familia”, explicó Claudia.

Más temprano, fue el mismo L-Gante quien rompió el silencio y se defendió de los ataques mediáticos. Desde Madrid, España, el artista dio su versión de los hechos y explicó que abandonó el escenario “cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro ¿no?”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

L-Gante abandonó el escenario antes de terminar la canción con Tini.

Y continuó su descargo: “Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro”, agregó.

Además, se refirió a la prensa y aseguró que “les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa. Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’". Y cerró: “Como siempre, inventan noticias mías”.