En las redes sociales se viralizan contenidos de los más diversos, pero este verano 2022 cobraron gran relevancia los posteos sobre lugares turísticos que los usuarios eligen para ir a pasar sus vacaciones. No caben dudas que en Argentina hay una gran variedad de paisajes, montañas, mares, ríos y ciudades para visitar. Así lo hizo saber un instagramer que compartió un video con imágenes que no tienen nada que envidiarle al Caribe.

En los últimos días se viralizó una publicación en Instagram de Manu y Joaco -cuyo usuario es @m.j.fotografia-, dos hermanos que en su cuenta se ocupan de documentar "experiencias a través del arte", como asi también de dar a conocer al mundo los paisajes más destacados del norte a sur del país.

En un reels que subieron a su cuenta de Instagram se observa el mar de una playa argentina que cambió de color mágicamente: el turquesa se apoderó de todo el paisaje e hizo contraste con la arena del lugar.

La ubicación de esta playa es Luna Roja, en Chapadmalal, Buenos Aires. Es una de las opciones para quienes disfrutan de vacacionar en la Costa Atlántica y está a 13 kilómetros de Mar del Plata, para quienes están en vehículo es una parada opcional para realizar ya que les queda a tan sólo 40 minutos.

¿Cómo se llega a la playa de Luna Roja?

Para quienes estén interesados en realizar una parada en esta playa de Chapadmalal deberán tomar la Ruta Provincial 11, está ubicada en el kilómetro 542. El lugar tiene la opción de alquilar paradores, realizar actividades deportivas y opciones gastronómicas.

También está la opción de alquilar cabañas y suites frente al mar, como así también una escuela de surf y una rampa de skate para quienes no pueden despegarse de esta práctica sobre ruedas. En los restaurantes se puede adquirir desayuno, almuerzo, merienda y cena desde las 8:00 horas hasta las 01:00 am, como es habitual no faltan las opciones que incluyen mariscos y la pesca local.

¿Qué otras playas se pueden visitar en Argentina?

Los clásico destinos y conocidos por la gran mayoría son Mar del Plata, Pinamar, Miramar y Villa Gesell. Sin embargo, desde hace un tiempo hay quienes eligen opciones que están escondidas o son poco conocidas.

Una de playas para conocer este verano es Punta Perdices, la cual está ubicada a 180 kilómetros de la ciudad de Viedma, Río Negro y a 1050 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ir hasta Puntas Perdices desde Las Grutas, hay que tomar Ruta 3 hasta San Antonio Este y luego tomar la Ruta Provincial 1.

En Rio Negro también se pueden visitar Bahía Check, ubicada en el departamento de Adolfo Alsina, y Playas Doradas, un balneario que se encuentra en el municipio de Sierra Grande. A este último lugar se puede llegar desde Las Grutas tomando la Ruta Nacional 3.