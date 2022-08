En los últimos días, el nombre Shakira es tendencia en Twitter, y, aunque muchos pensarán que se debe a la reconocida cantante, lo cierto es que tiene que ver con Mirta Guerrero.

La ex colaboradora de Milagro Sala en la Tupac Amaru, hoy está en boca de todos luego de haber sacado a la luz el entramado de poder, dinero y amenazas de la dirigente social.

Guerrero cuestionó duramente a la líder de la agrupación durante una entrevista en el programa de Jorge Lanata, y aseguró que está completamente arrepentida de haberse involucrado con Milagro Sala y los hechos delictivos en los que se involucró, luego de pasar 26 años como mano derecha de la dirigente social.

Por qué le dicen Shakira a Mirta Guerrero

No es ninguna novedad que el apodo de Guerrero es algo que llama la atención de todos, puesto que lleva el mismo nombre que la famosa cantante colombiana, y nadie logra entender la relación entre ambas mujeres.

Aunque muchos no lo crean, lo cierto es que el motivo del apodo de la ex mano derecha de Milagro Sala sí está relacionado a la cantante Shakira. El apodo de Guerrero no es algo nuevo, sino que nació varios años atrás.

Incluso, surgió mucho antes de que nazca la organización Tupac Amaru, cuando Guerrero coordinaba el merendero llamado "copa de leche". En aquella época, la ex colaboradora de Milagro Sala tenía un look muy parecido al de la cantante colombiana, por lo que sus allegados la bautizaron "Shakira".

Le otorgaron prisión domiciliaria a Mirta Guerrero.

Sin embargo, hoy ya no lleva el pelo largo y enrulado, sino que usa el pelo lacio. Más alla del mismo look de pelo que compartían en aquel momento, lo cierto es que no tienen nada en común, ni tampoco se parecen físicamente.

Las fuertes palabras de "Shakira" sobre Milagro Sala

Mientras se encuentra en libertad condicional, luego de haber estado presa, la "Shakira" argentina habló a fondo de la corrupción y violencia de la Tupac Amaru.

Según sus declaraciones, Milagro Sala se quedaba con todo el dinero que le enviaba la vicepresidenta Cristina Kirchner: “La plata iba a la casa de Milagro Sala. Se la recibía ahí, la contaban. Ella tenía dos placares con doble fondo y ahí es donde se quedaba la plata", comenzó diciendo Guerro.

Siguiendo con su relato, dio algunos detalles respecto a los beneficios que tenía la familia de Sala: "Su hijo tuvo cuatro Hilux y dos Fiat 600. Mi hijo no tiene ni moto. Ella tenía una camioneta durante seis meses y ya para ella estaba vieja. Había que cambiarla”.