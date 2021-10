El perro de Graciela Alfano atacó a un canillita el último sábado a la mañana cuando la diva había sido a pasear con su mascota por el barrio porteño de Recoleta.

Todo sucedió mientras el trabajador estaba limpiando su puesto con un plumero y fue atacado por el animal en Las Heras y Sánchez de Bustamante.

“Personal de la Comisaría Vecinal 14C fue desplazado en horas del mediodía por el Departamento de Emergencias Policiales al cruce de Las Heras y Sánchez de Bustamante, donde se encontró con un hombre de 43 años herido con una mordida de perro”, afirmó la información oficial.

Según se supo, producto de las heridas el sujeto tuvo que ser asistido por el SAME y por ese motivo intervino la Fiscalia Penal Contravencional de la Ciudad.

Todo comenzó con un llamado al 911, lo que provocó que personal de la Comisaría Vecinal 14C se acercara al lugar y encontrata al hombre, de 43 años, “herido con una mordida de perro”, según se detalló en el parte oficial.

Además, agregó: "según relató el damnificado, mientras limpiaba su puesto de diarios con un plumero fue atacado por un perro de pequeñas dimensiones que estaba siendo paseado por su dueña, tratándose la propietaria la exvedette, modelo y actriz Graciela Alfano".

.

Según testigos, el personal de emergencias que atendió al canillita determinó que tiene una "excoriación leve".

A pesar que sólo se trató de un incidente menor, el sujeto hizo la denuncia correspondiente e "intervino la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2, a cargo del Dr. Brotto, Secretaría de la Dra. Thourte", señaló el parte policial.

La conmovedora historia de vida la mascota de Graciela Alfano

La actriz, que participó más de 20 películas, no para de exponer en sus redes sociales desde 2016, cuando lo rescató de una escollera en la localidad balnearia de Mar del Plata.

Allá por 2019 había contado qué había pasado por con el animal: "Lo habían apaleado, tenía el ojo salido, pero lo operamos. Tenía la mandíbula partida en tres. Lo habían tirado de la escollera y había sobrevivido contra las piedras" .

"Es un sobreviviente como la dueña", resaltó la exvedette.

Luego, explicó que el can "tenía pánico al mar, no quería nadar, porque lo habían tirado en las olas y se habían muerto todos sus hermanitos".

La ex pareja de Matías Alé contó que en su intención inicial no fue adoptarlo para nada, pero se lo terminó quedando de alguna manera porque nadie lo quería.

.

"Yo en un primer momento justo me tenía que ir de Mar del Plata y lo traté de dejar en la veterinaria de la calle Alem, que me dijeron que no podían tenerlo. Entonces me lo llevé a Buenos Aires”, relató.

Entre otras cosas, contó qué vivencias lo llevaron a esa agresión, uno de los motivos por el cual contrató un adiestrador un tiempo atrás.

"Tuvo cinco meses de entrenamiento con él porque mordía a la gente. Era muy violento porque estaba asustado, lo habían maltratado", dijo la modelo.

Alfano contó en LAM, el programa de Ángel de Brito por El Trece, también que el can, que actualmente tiene cinco años, pasó de pesar 12 kilos a 20 y que desde que lo incorporó a su familia duerme todas las noches con ella.