Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana 2026, cuando visite a Deportivo Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El encuentro está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, el árbitro designado fue el chileno Cristian Garay, que será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

La de esta año será la 14ª participación del "Ciclón" en la Copa Sudamericana y su mejor actuación en esta competición se dio en el 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final.

Pese a atravesar un momento muy delicado desde lo institucional, San Lorenzo tuvo un más que aceptable 2025. Después de una seguidilla de resultados negativos en este 2026, la dirigencia del club de Boedo decidió despedir al director técnico Damián Ayude y en su lugar llegó Gustavo Álvarez, que el pasado viernes consiguió su primer triunfo en el cargo al derrotar a Estudiantes de La Plata.

Del otro lado estará Recoleta, que consiguió la clasificación a la fase de grupos luego de dar el golpe y eliminar por penales a Nacional de Paraguay en la primera ronda de clasificación.

Probables formaciones de Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Deportivo Recoleta y San Lorenzo por la jornada 1 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por ESPN. Este clásico también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.