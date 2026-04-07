Independiente Rivadavia consiguió una tremenda marca en su debut absoluto en la Copa Libertadores
En su estreno en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia consiguió un hito histórico en su partido frente a Bolívar por la fecha 1 del Grupo C.
En uno de los primeros partidos de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia tuvo su debut absoluto y ya hizo historia.
Boca avanza con el proyecto de la ampliación de La Bombonera: qué falta para la aprobación final
La Lepra Mendocina, integrante del Grupo C, tuvo un arranque inmejorable en su encuentro frente a Bolívar: arrancó ganando al minuto.
Pero además del buen inicio, el conjunto cuyano consiguió un importante hito gracias al gol de Matías Fernández a los 60 segundos exactos.
Tanto es así que se convirtió en el tercer equipo debutante en la competencia continental que menos tardó en obtener su primer festejo.
Ese listado lo lidera cómodamente la Academia Puerto Cabello de Venezuela, que en 2024 consiguió el 1-0 contra Defensor Sporting a los 21 segundos.
Ahora, el segundo puesto queda compartido entre el elenco dirigido por Alfredo Berti y Junior de Barranquilla, que hizo lo propio en la edición de 1971 por intermedio de Raúl Peñaranda.
Dolor en Rumania: Mircea Lucescu falleció días después de perder el repechaje para el Mundial 2026
Además, el cierre del podio le corresponde al argentino Federico Domínguez, que le dio la primera alegría histórica a Santos Laguna a los 80 segundos en 2004.
Gracias a la victoria, y por el empate entre Deportivo La Guaira y Fluminense, Independiente Rivadavia lidera la zona con tres puntos.