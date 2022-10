Tomás Holder no cumplió con su palabra, ya que antes de ser eliminado en Gran Hermano, advirtió que no participaría de ningún programa fuera de la casa.

Sin embargo, estas amenazas fueron en vano porque hace unas horas dio declaraciones en vivo en el programa Intrusos. Pero eso no fue todo, sino que además, sus dichos se volvieron virales en las redes.

En un momento de la entrevista, “El influencer del verano” fue consultado por sus polémicos dichos sobre el uso de colectivo por parte de las mujeres.

Hace unas semanas, el ex integrante de la casa más famosa del país, expresó no sentirse atraído por alguien que utilice transporte público. Ahora, a modo de exculparse, no se le ocurrió mejor idea que decir que su novia usa colectivo y que él la ama igual. Así es, Holder aseguró que su novia es usuaria de diferentes ramales y que él suele acompañarla durante el recorrido.

Esta nota a HOLDER es MÁGICA ✨ pic.twitter.com/tNH6PxIe4k — Real Time �� (@RealTimeRating) October 26, 2022

“Si la chica me gusta y toma el colectivo, está perfecto. Es más, mi novia toma colectivos y yo la acompaño y ella misma me dice ‘no Tomi, te van a ver conmigo en la parada del colectivo’ y yo le digo que no me importa ‘porque te amo y si te tengo que acompañar hasta el fin del mundo en colectivo, te acompaño’”, dijo.

Luego aseguró que él no toma colectivo porque se “marea”: "Yo no me tomo colectivos y te voy a explicar por qué: no tomo colectivos porque me mareo. Me he mareado".

Cuánto cobró Tomás Holder por su semana en Gran Hermano

Las cosas no resultaron como a Holder le hubiese gustado. El “Tincho” de la casa fue el primer eliminado y se ganó el rechazo de muchos usuarios que ya no aguantaban verlo en la casa.

Por su estadía de tan solo una semana en la casa de GH, el tiktoker rosarino se llevó el 1,5% del premio total, es decir, unos 225.000 pesos.

Por su parte, el ganador se llevará un premio de 15 millones de pesos, mientras que el subcampeón se llevará el título de propiedad de una casa.