Diego Maradona hubiera cumplido 61 años este sábado 30 de octubre. A un año de su muerte, miles y miles de personas le dedicaron sentidos homenajes al Diez. En nuestro país, desde Ushuaia a La Quiaca, y en cientos de lugares en el mundo, Maradona fue tendencia en las redes sociales. En ese sentido, un tierno posteo que realizó una usuaria en Twitter se viralizó y llegó hasta Dalma Maradona, al mostrar una foto de un nene vestido con la camiseta que Pelusa usó en el Mundial de México 1986.

Si bien, en las últimas horas, Dalma había criticado la serie de "Maradona: un sueño bendito", en esta ocasión aprovechó su cuenta oficial de Twitter para contestar una mención que le había hecho el usuario Aníbal Godoy R.C. (@AnibalGodoy7).

"¿Lo más lindo que van a ver hoy? A Brunito yendo al jardín vestido de Diego Armando Maradona", escribió el usuario de la red social del pajarito, luego de hacerle un homenaje al Diez por su cumpleaños.

La publicación fue comentada, obtuvo miles de "me gusta" y se viralizó en la plataforma, Tras ello, el internauta decidió arrobar a la hija mayor del astro argentino, pese a que otras personas le decían que no iba a tener suerte y que no le iba a contestar. Finalmente, Dalma lo sorprendió y le respondió el tuit viral.

Bruno sos lo más lindo que vi! ❤️ https://t.co/ZNn6z5VgLm — Dalma Maradona (@dalmaradona) October 29, 2021

"Bruno, sos lo más lindo que vi", escribió Dalma, junto con un emoji de un corazón. Además, la actriz retuiteó el posteo, que recibió 23,6 mil "me gusta" y que obtuvo casi 700 retuits.

Por otro lado, entre los comentarios que los demás usuarios dejaron en la red social, se destacan: "¡Mi vida! Brunito, sos lo el Diego"; "Le faltan las florcitas como le pusiste a tu viejo"; "Es un cloncito"; "Ese nene somos todos los argentinos que queremos a tu papá"; "El mini Diego"; "Hermoso, un genio".

El descontento de Dalma con la serie "Maradona: un sueño bendito"

Dalma Maradona tuiteó hace unas horas, un fuerte posteo referido a su descuerdo con los hechos que se narran sobre la vida de su padre, Diego Maradona, en la serie que se estrenó este viernes en Amazon, titulada “Maradona: el sueño bendito”.

“¡Hoy es una hermosa noche para dejar de seguir gente!”, manifestó la actriz en su cuenta en Twitter al inicio del primer capítulo que se emitió también por Canal 9. Ya hace unos meses, la actriz e hija mayor de Pelusa ya había mostrado su desacuerdo con la serie. “Actores que me dijeron que contaban la serie desde el amor... (y sumó un montón de emojis llorando de risa). Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor”, había criticado Dalma.

Además, tanto Gianinna Maradona, como su madre, Claudia Villafane, tampoco coincidían en la forma en que los creadores de la serie, hecha por Alejandro Aimetta, Roger Gual y Edoardo de Angelis, habían narrado ciertos hechos de la vida del Diez.

“Lo que más le molestó a Claudia era que Diego Maradona hizo hincapié en mostrar el hecho de que quien lo inició en la droga fue el papá de ella. Eso la mató”, había explicado el periodista Augusto Tartúfoli.