Ante el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la conductora de televisión, Susana Giménez, por una deuda millonaria; su titular, Carlos Castagneto, declaró que “ninguna ley es confiscatoria ni inconstitucional, lo ha dicho la justicia”. La entidad le reclama a la diva de la televisión Argentina no haber pagado el Aporte Solidario y Extraordinario.



La noticia del momento, respecto a una denuncia de la AFIP a la reconocida actriz, por no presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019, revolucionó el panorama. La Administración reclama un monto de 50 millones de pesos, que por la acumulación de multas e intereses, podrían transformarse en 300 millones.



La defensa de la actriz se basó en la negativa para presentar los papeles de las declaraciones de bienes al cuestionar las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.541, sobre finales del 2019. En tanto, presentaron una cautelar indicando que la medida es "confiscatoria", en referencia a la reforma que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social



Del otro lado de la vereda, acusan a Susana Giménez de tener la una intención de ocultar sus ganancias y bienes personales con un claro propósito de no afrontar el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las personas con patrimonio de $200 millones de pesos. Vale aclarar que la norma 27.605 fue creada para contener los efectos de la pandemia. Por tal motivo, la entidad hizo la denuncia al Juzgado Penal Económico número 5, a cargo de Diego Amarante.







El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, confirmó la denuncia contra Susana Giménez

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, brindó declaraciones al respecto y aclaró que a los contribuyentes "se los invita a que hagan la presentación” de sus bienes personales. En tanto, mencionó que de no recibir respuestas "a los 20 días de presentada la notificación" de intimidación, se continúa con "una orden de intervención, la investigación, y la fiscalización del mismo, para determinar una renta presunta”.



Respecto al caso de la diva Argentina y su denuncia por "ocultamiento de su realidad fiscal", Castagneto aclaró que desde el 2019 no presentó ningún tramite referido "a sus Ganancias ni los Bienes Personales". “En el caso de esta contribuyente, hizo caso omiso, y dijo que era confiscatorio e inconstitucional una ley y nosotros estamos acá para que se respete la ley”, sostuvo el titular de la entidad de recaudación.



Castagneto aclaró que la reconocida actriz presentó dos medidas cautelares en defensa de sus derechos, ambos "con resultados desfavorables", y en tal caso, el organismo "continúa con la etapa de fiscalización". En esa línea, la diva de la TV apeló el pronunciamiento y solicitó el desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de Determinación de oficio.



Para finalizar, el director del organismo aclaró que "se ha hecho la correspondiente denuncia penal” tras la falta de respuestas concretas de la acusada. En tanto, mencionó que “ninguna ley es confiscatoria ni inconstitucional, no lo digo yo como titular del organismo sino que lo ha dicho la justicia”, y que la resolución "tiene que ser justo y equitativo” con todos los ciudadanos, sin alguna distinción en particular.