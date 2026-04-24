Susana Giménez, llegó a Buenos Aires con un problema de salud: ¿se pierde los Martín Fierro de la Moda?

El estado de salud de Susana Giménez generó preocupación tanto en su círculo íntimo como en Telefe, luego de que trascendiera que debería pasar por el quirófano. La famosa conductora, una de las grandes figuras que será homenajeada en los Martín Fierro de la Moda, llegó a Buenos Aires. Pero no en las mejores condiciones. La diva arrastra dolores físicos que la tienen a maltraer y ahora deberá enfrentar una nueva intervención médica.

Según La Pavada de Diario Crónica, Susana Giménez ya llegó a Buenos Aires. Está con algunos dolores, nada grave según fuentes cercanas, sino producto de cosas aventuradas que le gusta hacer en Punta del Este. La diva planea estar presente en los Martín Fierro de la Moda este domingo, acompañada por su hija Mecha. Pero la logística no es sencilla: la llevan con analgésicos y se hará algunos estudios en la semana. La lista de invitados incluye además a La Reini, Pampita, Benjamín Vicuña, Juana Viale, Luck Ra y Flor de la V.

Hace algunos días, en "A la tarde" (América TV) revelaron que la diva viajó a Europa para tratar una dolencia que arrastra desde hace años. "Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico en una vértebra y una rodilla", informó Luis Bremer.

Durante su estadía en Madrid, Susana se sometió a un tratamiento innovador e hizo varias sesiones, pero los resultados no fueron los esperados. "Tiene que volver a quirófano", aseguró Bremer. No es una cirugía tradicional, sino la introducción de "un producto suizo/alemán de alta tecnología". El procedimiento sería el lunes o martes.

Este problema físico no es reciente. Ya había generado dudas en eventos anteriores. La exigencia física de la Copa América en Estados Unidos la hizo replantearse su participación. Largas caminatas y jornadas intensas la pusieron en jaque, pese a su fanatismo por el fútbol. En Telefe ya evalúan un "plan B" de urgencia.

Según Santiago Sposato, la idea del canal es que Marley e Ian Lucas tomen mayor protagonismo en la conducción del evento. Susana hará el esfuerzo de estar el domingo, pero su salud es lo primero. Los Martín Fierro de la Moda tendrán una presencia de lujo, aunque con el corazón en suspenso. La diva, una vez más, demuestra su profesionalismo. Pero el cuerpo, a veces, dice basta.