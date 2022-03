Argentina despertó con la triste noticia de la muerte de Enrique Pinti. El capocómico de 82 años hizo reír a varias generaciones y se preparaba para un pronto regreso al escenario del Multiteatro Comafi, pero esto no pudo ser porque a principios de marzo tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi por una descompensación.

La primera semana de internación estuvo en terapia intensiva y luego fue trasladado a una sala común, allí había mostrado una leve mejoría. En diálogo con Crónica HD, el empresario teatral Carlos Rottemberg contó que Pinti unos días antes de su fallecimiento le había pedido a su asistente Cipe Fridman que le alcanzara el libreto de su última obra para comenzar a estudiarla.

Enrique fue uno de los últimos capocómicos queridos por el público, afuera y dentro del teatro. Los más jóvenes se acercaron a él a través de la magia de internet y de los célebres memes de Esperando la carroza donde personificó al primo Felipe.

En "Esperando la carroza", Enrique Pinti le dio vida al primo con problemas de alcohol y sobrino de Mamá Cora.

Enrique Pinti: ¿Cómo empezó en la actuación?

El actor nació el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires, lugar en el que siempre vivió y donde comenzó su carrera desde muy joven. Con apenas 19 años ingresó a trabajar y estudiar en el Nuevo Teatro, una compañia independiente que había sido creado por Alejandra Boero y Pedro Asquini en 1949.

Estudió y trabajó allí hasta sus 30 años. En sus inicios como actor independiente formó parte de las obras "Esperando al zurdo", "La chinche y Rockefeller", "Para que triunfen", entre otros. También destacó como escritor y director de comedias musicales infantiles, entre ellas "Don Retorta y su robot" y "Mi bello dragón".

Además, dirigió y actuó en obras de su autoria, adaptó varias internacionales y realizó una gran cantidad de shows de music hall y café concert en los que a través de sus monólogos reflexionaba sobre la actualidad política del país, por ello se lo considera uno de los precursores del stand up en nuestro país.

Algunas de sus éxitos en las tablas fueron: "Historias recogidas", "Historias recogidas II", "El show de Enrique Pinti", "Vote Pinti", "Salsa criolla", "Pinti y aparte", "El infierno de Pinti", "Pericon.com.ar", "Candombe nacional", "Antes de que me olvide", entre otras.

Pero eso no fue todo, porque además de brillar con creaciones propias tambén hizo lo suyo con la adaptación de obras extranjeras como "Chicago", con el protagónico de Nélida Lobato, "Yo quiero a mi mujer" y "Los locos Addams". Uno de sus últimas participaciones en espectáculos internacionales que tuvieron su versión local en Argentina fue Hairspray, donde tomó el rol de Edna Turnblad.

Pinti tuvo una colaboración muy exitosa con su colega Antonio Gasalla entre 1973 y 1986, período en el que coescribió todos los espectáculos de su amigo y produjo nueve obras con las que obtuvieron récord teatrales durante varias temporadas en el Maipo y el Teatro Liceo, según consignó Télam.

En cuanto a la televisión, condujo su propio programa de tv llamado Pinti y los pingüínos, que tuvo la producción de Carlos Rottemberg y Daniel Tinayre. En 2003 y 2007 ganó en los premios Martín Fierro por sus colaboraciones radiales. También hizo participaciones en ficciones y comedias como "Poné a Francella", "Los Roldán", "Casados con hijos", "Mujeres asesinas", "Los únicos", "La dueña", entre otros.

A su vez, ganó otros dos Martín Fierro en 2009 y 2012 por el mejor programa cultural educativo, cuando se dedicó a hacer programas sobre películas: "Pinti y el cine" por la TV Pública y "Luz, cámara, Pinti" por Todo Noticias.

Entre otros de los galardones que recibió están el Premio Konex de platino por su unipersonal en 1991 y en 2001 como mejor actor de musical. En 2006 se consagró con una Estrella de Mar de Oro por el protagónico de comedia.

Su negación con las redes sociales, polémicas y últimos días

En los últimos años muchos artistas se sumaron a las redes sociales para difundir sus trabajos, estar en contacto con su público o por otros motivos. Sin embargo, Pinti era uno de los reaciones y nunca se sumó a las plataformas actuales como Facebook, Instagram o Twitter.

"¿Por qué no tengo redes sociales? Porque si alguien me dice 'gordo de mierda' me deprimo un día entero", explicaba el actor en más de una ocasión.

A principios de noviembre el capocómico había tenido un cruce impensado con L-Gante. Pinti en su momento se refirió a la carrera del cantante y admitió que su música no le llegaba porque él tenía "otra sensibilidad".

"Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo, toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo, pero tenían un éxito bárbaro y era lo que hoy en día podría ser L-Gante", había explicado el director teatral con Mitre Live. "Uno ya está grande y tiene otra sensibilidad", afirmó en su momento.

Rottemberg contó que el verdadero motivo por el cual Pinti se encontraba muy decaído en el último tiempo era por la pérdida de una persona muy cercana. "Estaba saliendo de ese estado, siempre contó lo bueno y lo malo", sostuvo el empresario teatral.

"Enrique fue mucho más que un capocómico, fue un artista íntegro, que tocó todas las facetas del mundo del espectáculo. Coautor de libretos para figuras muy conocidas, siempre con la pluma de él detrás, fue actor de cine, de teatro independiente en sus inicios, uno de los creadores de la primera camada de café concert en Argentina", expresó el empresario.

El último deseo de Pinti fue que no le enviarán ofrendas, sino que donaran en su nombre el dinero que podrían gastar en flores a la Casa del Teatro. Su último show presencial fue en 2019 con Al fondo a la derecha, un unipersonal que mezclaba números musicales de otros shows de su autoría, pero tuvo que suspenderlo por una crisis de salud personal.