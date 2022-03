Jimena Barón suele compartir con sus seguidores en sus redes sociales distintas recetas o consejos que le son útiles en su cotidianidad. Además, comparte algunas situaciones de su vida personal o de los diferentes viajes que realiza. En esta oportunidad, la actriz terminó indignada luego de ir a un restaurante y enterarse que le cobraron $1100 por una ensalada a la que consideró que sólo "eran unas verduras picadas".

Hace algunas semanas Jimena Barón reconoció en sus redes sociales que había comenzado una transformación en cuanto a sus hábitos alimenticios. Estos cambios habían iniciados ya en 2019 cuando confirmó que decidió convertirse en vegetariana. A partir de esta situación optó por mantener una alimentación saludable a la que acompaña con una estricta rutina de ejercicios.

Jimena Barón acabó indignándose por el precio y el tipo de ensalada que le sirvieron en un restaurante (imagen captura Instagram).

Sin embargo, hace algunas horas relató que vivió una mala experiencia cuando fue a almorzar a un restaurante. “Hoy me cobraron 1100 pesos esta ‘ensalada’ que en realidad eran verduras picadas y metidas en un bowl”, expresó Jimena en una historia en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede ver que la preparación llevaba cebolla, tomate, zanahoria, zapallito y remolacha. Ante el alto precio del plato les consultó a sus seguidores por medio de una encuesta si estaban de acuerdo con su postura de que esa comida no era "ideal" para quienes llevan una dieta específica, como su caso, o si se debía a la situación económica del país. Es por eso que había dos opciones para votar: “Es joda” y “te vieron la jeta”.

Por su parte, esta situación no quedó allí. La influencer señaló que hay una problemática en cuanto al consumo de alimentos que no sean de origen animal. Es decir, explicaba que había abunda y que se tiene una idea errónea de lo que significa verdaderamente ser vegetariano. “Por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo”, lanzó en la publicación donde se ve a una mujer comiendo. Y agregó: “No sé por qué sonríe esta mina comiendo lechuga de un mini bowl”.

Tras su mala experiencia les pidió a sus seguidores que le recomendaran buenos lugares para ir a comer y en donde tengan un menú que le ofrezca variantes a quienes no comen carne: “Si tienen data de donde alimenten vegetarianos con amor, mándenme porfi. Igual, comí increíble todo el finde”, manifestó.

Por último, en las últimas horas de este martes al ver la cantidad de reacciones que tuvo su publicación decidió utilizar el mismo medio para bromear con esta situación y además no descartaba la posibilidad de crear un emprendimiento gastronómico pensado en aquellos comensales vegetarianos: "Voy a poner un restaurante cuando me harte de poner la gta (sic). Voy a estar todo el día con jogging y rodete. Ahre que vivo así", sentenció.