Hace unas semanas se empezaron a viralizar algunos de los cortometrajes en los que el personaje principal es protagonizado por Carolina Sanchez Alvarez, actriz y representante del movimiento Body positivity.

Estos clips recrean distintas situaciones cotidianas en las que algunas personas sufren de violencia, discriminación, sexismo, egoísmo, entre otras cosas. Con puestas en escena exageradas, estos videos llaman la atención de los usuarios rápidamente y al final de cada uno, siempre hay un mensaje. Una cuenta de TikTok llamada "mejorescortos15" se "roba" estas escenas y generó una enorme viralización.

Estos mensajes buscan concientizar sobre los riesgos de distintas acciones y conductas que están naturalizadas en la rutina y muchas ya son considerados "normales" por la sociedad.

En una charla con cronica.com.ar, la mujer de 28 años habló sobre el furor que sus videos están causando en TikTok y en Twitter. Carolina admitió que jamás espero que su actuación tenga una viralización de esta magnitud.

“Podía verme a mi misma, pero no con esta repercusión y menos por un estilo de video tan melodramático o culebrón tipo novela”, explicó la joven, aunque admitió que en su vida cotidiana ella es “súper intensa y melodramática”.

La joven, que nació en Córdoba, pero actualmente vive en la zona oeste de Buenos Aires, comenzó a estudiar actuación cuando tenía 16 años y concluyó sus estudios a los 24 años. Es actriz especializada en el método Stanislavsky y es amante del teatro y la actuación.

Carolina Sánchez Álvarez, actriz y representante del movimiento Body positivity.

En cada una de las micro historias hay una moraleja por descubrir. Cuando la actriz fue consultada por el motivo que la mueve a representar este tipo de situaciones, que invitan a reflexionar sobre diversas problemáticas de la vida cotidiana, contestó: “Creo que lo que me mueve es mi propia realidad, tengo la suerte o la actitud como le quieras llamar, de parecerme mucho a mi personaje en ese sentido”.

Y agregó: “Siempre justiciera, empoderada, sin dejar que nadie le pase por encima y que por desgracia ha tenido que pasar por un montón de situaciones así”.

Carolina Sánchez Álvarez tiene 28 años y es furor en TikTok.

La entrevistada reflexionó sobre cómo logró convertirse en una mujer fuerte para poder soportar las críticas y la discriminación de las personas por su peso.

“Nadie nace sabiendo como afrontar las críticas y todo se aprende. El Body Positive es un proceso, el poder, llenarse de herramientas para poder contestar, todo es un proceso”. No obstante, admitió que no es fácil y que no siempre fue así: “Todo lo fui aprendiendo, pero siempre tuve muchísimo carácter”.

Luego de ser consultada por los principales mensajes que le gustaría dejar en la gente que consume su contenido, Carolina fue firme y contundente: “Basta de discriminación, el gordo odio es una realidad y tiene que extinguirse”.

Y además deseó: “Me gustaría que la gente que es como yo físicamente se sienta empoderada y que también puede defenderse así o no, pero que puede hacer lo que quiera si lo desea. No dejarle pasar a nadie la discriminación como algo normal”.

En muchas oportunidades soñó con ser famosa, pero lo que más desea con todo su ser es poder vivir de la actuación y considera que su meta es seguir incursionando en distintos personajes.

Lidiar con los "haters" de las redes sociales

Si bien hay personas que consumen los cortometrajes por el talento de los actores que los protagonizan y por las moralejas que dejan, también están los usuarios que se dedican a enviar mensajes de odio.

Con respecto a cómo se toma los comentarios de los haters, la estrella de los cortos sostuvo: “Ya tengo tan calado como detectar un mensaje de gordo odio o de discriminación que ni siquiera me causa gracia. Me da un poco de pena que lo único que vean es eso y quizás no todo el panorama de la situación que se está planteando”.

Y agregó: “Tampoco ven que detrás del personaje hay una persona, que es gorda, pero sigue siendo una persona”.

La entrevistada reflexionó sobre cómo logró convertirse en una mujer fuerte para poder soportar las críticas.

Cerca del final de la charla en exclusiva con cronica.com.ar, la actriz le dio un consejo a sus seguidores que cada día son más: “Empodérense, crean en ustedes mismos, todo es posible”.

Para último, tras ser consultada con quién le gustaría actuar en un corto, la cordobesa escogió a Norma Aleandro y justificó su respuesta diciendo: “Es del método que yo estudie y trabajé siempre, aparte es una actriz de la hostia, mi modelo a seguir y lo que espero llegar a ser como actriz”.