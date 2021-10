El fallido triángulo amoroso entre Wanda Nara, La China Suárez y Mauro Icardi sigue en boca de todos. Durante la transmisión del programa Los ángeles de la mañana, conducido por Ángel de brito, mostraron capturas de pantalla de una presunta conversación que Wanda y la ex de Benjamín Vicuña habrían intercambiado hace un tiempo y en donde quedaba en evidencia que existía una relación amena y cercana entre ambas.

En la emisión, Yanina Latorre reveló con pruebas contundentes el buen vínculo que existía entre ambas y dio detalles sobre la difícil situación que atraviesa la actriz. “No voy a traicionar a Wanda, que está viviendo este momento horrible, pero ella tenía vínculo con la China”, la esposa de Diego Latorre. “Acá está la foto de un chat donde la China dice: ‘Me hace mal tu hija, es la perfección. Me morí de amor. Isabella y Fran son preciosas, no podés tener hijos tan lindos’”, leyó al aire.

Por su parte, De Brito, indignado, expresó: “Ah, es una cínica”, mientras que Latorre respaldó al conductor: “Sí, una re cínica. Se está transando al marido después de eso”.

En este marco, la panelista de LAM sostuvo que la China Suárez "se está equivocando”. Y añadió: “Es mejor pedir perdón y llamarla a Wanda por privado. Ella tiene un audio de la China criticando a Pampita. La China hablando mal de Pampita Ardohain. Si esto sigue así se va a destapar una olla tremenda. Uno tiene que pensar en sus actos cuando actúa mal”. Por su parte, Ángel consideró: “La mejor forma de frenar todo esto es que ella le pida perdón a Wanda cuanto antes”.

Wanda Nara y Mauro Icardi en crisis, con la China Suárez como tercera en discordia.

Escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi: el descargo de La China Suárez

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", comenzó el comunicado que difundió la actriz de "Terapia Alternativa" en su Instagram.

Y agregó: “Lo que está sucediendo hoy tiene una historia detrás mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

“Siento un dejá vú infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo la profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio, dejando que me comieran los lobos”, señaló.

Y sentenció: "Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación".