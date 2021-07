Salvador Máximo Ciliberto, mejor conocido como “Toti” Ciliberto, es una de las tantas figuras mediáticas que entraron por la puerta de las drogas duras y años más tarde se encontraron atrapados en una celda. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus seres queridos y especialistas, el famoso humorista logró atravesar el camino de la rehabilitación y superar su complicada situación.

En abril de este año, el actor que triunfó en los noventas con sus sketches humorísticos en VideoMatch junto a Marcelo Tinelli, contó su historia de lucha contra la adicción a la cocaína en el programa Seres libres que conduce Gastón Pauls en Crónica HD.

“Arrancó inclusive antes de empezar en VideoMatch… Empezó como una broma”, reconoció el comediante, quien en sus años de juventud se había formado como docente de educación física.

Uno siente en las primeras instancias que lo puede dominar.

Detrás de las risas, los disfraces de sus distintos personajes graciosos, o el maquillaje para caracterizar al “Martín Fierro”, se escondía un grave problema que se profundizó con la presión del en vivo, el crecimiento del rating, la exigencia del público, los viajes, y mucho más.

El humorista caracterizando al premio "Martín Fierro" para VideoMatch.

Antes de convertirse en el presentador de Adivina adivinador (1997), programa que hacía interpretando a "Riquelme", y que se basaba en un juego de descubrir a través de preguntas quién es el verdadero profesional entre otras personas que disimulaban serlo, Marcelo Tinelli reconoció su situación y e intentó intervenir:

“Marcelo Tinelli me llama, es uno de los primeros que empieza a ayudarme, y me dice: ‘yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte’. Ahí empecé a tomar conciencia. Es una lucha de muchos años, enorme”, explicó “Toti” durante el programa que se emite todos los lunes a las 22.

Marcelo Tinelli y "Toti" en VideoMatch.

El clic me lo hicieron mis hijos. Llegué a un momento de llorar y consumir al mismo tiempo.

Los primeros que le alcanzaron una mano antes de ahogarse fueron sus hijos y su exesposa, Débora Márquez, luego los psicólogos y los psiquiatras. También reconoce que figuras mediáticas como “Carna” Crivelli, Tinelli, y otros, lo ayudaron a salir de la adicción.

Pese al consumo de drogas, a lo largo de esos años, Toti Ciliberto encabezó el programa que conducía Gerardo Sofovich, La peluquería de don Mateo, junto a René Bertrand, y también formó parte del reparto de varias películas, destacándose Vivir intentando, junto a las Bandana; Brigada explosiva: misión pirata, con Emilio Disi, Gino Renni, Luciana Salazar, Bicho Gómez y “La Hiena” Barrios; y Cuatro de copas, con Pablo Yotich y Federico Luppi.