La primavera llegó con todo a Salta. No, no se trata de una cuestión climática sino "romántica". Es que este miércoles en horas de la tarde encontraron a un pequeño grupo de jóvenes que decidieron darle rienda suelta a sus deseos en un lugar poco común.

Todo ocurrió debajo de un puente ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen en la intersección con calle Pedro Pardo en Salta. El puente está construido sobre un gran canal, pero no se trata de una zona rural sino todo lo contrario ya que en la superficie, en las esquinas se puede observar una pollería, una tienda de comestibles, una estación de servicio e incluso una empresa de envío de encomiendas.

Más allá del particular "escondite", el momento también fue poco usual. Es que justo se había desatado una gran tormenta de granizo sobre la capital salteña. Esto hizo que los conductores tuviesen que detener su marcha por miedo a ocasionar un accidente.

Cuando varios autos pararon sobre la avenida hasta esperar a que el temporal pasara, se sorprendieron al escuchar gritos raros aunque que no parecían pedidos de ayuda. Al asomarse se encontraron con una escena que no esperaban. Es que tres jóvenes decidieron organizar su propia "fiestita sexual" bajo el puente. "Jamás me imaginé ver un trío en el canal de la Yrigoyen", comentó un testigo a Qué Pasa Salta.

Pero la "celebración" no les duró mucho ya que los vecinos decidieron llamar a la policía y hacer una denuncia. "Tuvimos que llamar a la policía porque había varios niños viendo", agregó el señor.

Al llegar los oficiales, los involucrados se sorprendieron y se vistieron rápidamente, asegurando que "no estaban haciendo nada malo". Hasta el momento se desconoce si finalmente fueron detenidos o no.

Qué dice la ley argentina sobre tener sexo en la vía pública

Todo depende de la edad de los implicados, pero no de quienes mantienen relaciones, sino de los testigos que involuntariamente se vieron expuestos al acto. Si son mayores, el artículo 129 del Código Penal establece una multa de hasta $15 mil por “actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros”.

Pero en el caso de que se afecte a menores de dieciocho años la pena ya pasa a ser de prisión y se enfrentan a una condena que va de seis meses a cuatro años de cárcel.´