Cristian Mercatante, ex participante de “El Bar” y actual productor de El Trece, fue invitado "El Club de las Divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, donde abrió su corazón y reveló los dolorosos momentos que tuvo que transitar por su adicción a las drogas.

En este sentido, Cristian Mercatante declaró que empezó a consumir desde muy chico, a sus 13 años y eso llevó a su familia a la destrucción. El actual productor, contó que su consumo hasta lo llevó a vivir a la calle, y que recibió un disparo debido al desequilibrio emocional que tenía. Sin embargo, hoy ya recuperado, afirma que se puede salir de esa situación si se tiene la ayuda necesaria.

Al ser consultado por la conductora, sobre si es posible superar el consumo de las drogas, Mercatante respondió: “Yo salí, aunque no fue de un día para el otro, fue de a poco”.

Además, Cristian relató que estuvo internado en programas de rehabilitación, hasta incluso psiquiátricos, para tratar de sobrellevar su adicción con las drogas. Sin embargo, sostuvo que las internaciones no lo ayudaron como creía, sino que fue el apoyo de su familia y amigos lo que más le sirvió.

“A mí, lo que me sirvió fue tener la familia que tengo, los amigos y el trabajo. A mí las internaciones no me ayudaron, pero recomiendo que hagan tratamientos”, explicó.

Asimismo, Cristian Mercatante reveló que perdió una casa, un terreno y dos autos, por su consumo. Esto hizo que en más de una oportunidad terminara durmiendo en la calle. “El primer día que toqué fondo fue el primer día que dormí en la calle”, expresó.

Mercante estuvo internado dos veces, la primera tras una decisión de sus padres y la segunda, como consecuencia de un episodio trágico en el que su padre mató a su mamá. Así fue que estuvo internado más de un año hasta cumplir la mayoría de edad.

Por su parte, el neuropsiquiatra Fernando Taragano, que también participó del piso, hizo su aporte sobre lo que implica el consumo de drogas. “Las drogas esclavizan nuestras neuronas y por eso nos hacemos dependientes. Es muy impactante lo que él cuenta, por la fuerza y lo que te ha pasado, porque de ese infierno que estás describiendo, se puede salir”, sentenció.