Al menos tres personas murieron este jueves producto de una explosión que provocó un gran incendio en la madrugada de este jueves en la refinería New American Oil (NAO), de la ciudad neuquina de Plaza Huincul, donde los bomberos trabajaban para tratar de controlarlo.

En principio, se realizaron tareas de búsqueda. El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia, Martin Giusti, señaló que "se trataría de operarios que estaban adentro de la planta al momento de la explosión".

Pero, a media mañana, el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, sostuvo que "por el momento hay tres personas fallecidas" a raíz del siniestro.



"Fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva", aseveró el jefe comunal en declaraciones formuladas a la radio LU5.

Una de las primeras imágenes del incendio (Gentileza CutralCoAlInstante.com)

Fuentes citadas por RioNegro.com.ar precisaron que el incendio, cuyas causas se investigaban, afectaba esta mañana a un tanque de almacenamiento de la refinería, situada en un parque petroquímico.

Las llamas quemaron seis camiones de combustible que estaban en el lugar y dos socorristas fueron derivados al hospital local por sendas descompensaciones durante las tareas contra el fuego.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co trabajaban en el lugar para intentar apagar las llamas. Los camiones con agua no se alcanzaban a reponer.

Autoridades que combaten el fuego pidieron a los vecinos que no se acerquen a la zona para no exponerse, y no interrumpir la tarea de Bomberos y de Defensa Civil.

Por su parte, el comisario inspector Pablo Herbalejo, de la DIvisión Bomberos de la Policía, comunicó que otros socorristas se “pusieron a disposición”.

En declaraciones a la radio AM550 anticipó que se sumarán dotaciones de Neuquén, Plottier y Centenario para intentar contener el fuego.