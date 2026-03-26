Desastre: así quedó el barrio donde explotó el depósito de garrafas

Un incendio seguido por explosiones en un depósito de garrafas de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, dejó este miércoles el saldo de cuatro personas heridas, entre ellas un joven en grave estado, y cuantiosos daños materiales.

Un equipo de Crónica HD recorrió este jueves las calles más afectadas y constató la devastación alrededor del punto del siniestro, en el cruce de la avenida Constituyentes y la calle Bustillo, donde se veían destrozos en paredes y techos de casas, además de restos de garrafas con hollín.

Así fue la recorrida de Crónica HD por el barrio

"Volaban las garrafas a 50, 60 metros de altura. Caían pedazos por todos lados", había dicho este miércoles un hombre en exclusiva con el canal, que ni bien se enteró del siniestro en Mariano Acosta fue a ver cómo estaba su mamá y su hermana.

Esa descripción graficaba de manera anticipada los daños que observó este jueves Crónica HD en su recorrida.

Además, había personas con gestos de consternación, debido a que desconocían si iban a recibir alguna ayuda estatal o de otra procedecendia para reconstruir sus respectivos inmuebles.

Captura aérea del depósito de garrafas tras el incendio (Redes).

Familias enteras que quedaron sin nada y tenían que utilizar de manera provisoria para residir viviendas de parientes.

Asimismo, había sillas con hollín en medio de ambientes destruidos por completo.

El depósito era clandestino y, este jueves, su dueño permanecía detenido a disposición de la Justicia.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Fernando Cappello.