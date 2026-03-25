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Miércoles, 25 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
BRUTAL

"Caían pedazos de garrafa por todos lados", relató uno de los damnificados por la explosión del depósito

Un hombre aseguró que la casa de su madre se cayó. La familia logró salir de la propiedad y evitó una tragedia.

"Volaban las garrafas a 50, 60 metros de altura. Caían pedazos por todos lados", dijo un hombre en exclusiva a Crónica TVque ni bien se enteró de la explosión en Mariano Acosta fue a ver cómo estaba su mamá y su hermana.

"Mi vieja y mi hermana, que son las que están en la casa. La que se cayó, la casa de arriba. Llegaron a salir justo", relató el hijo de la damnificada.

"Mi mamá se había ido a trabajar y mi sobrina estaba durmiendo. Se levantó y llegaron a salir en la primera explosión de la garrafa", sostuvo, y agregó: "Yo vivo en otro lado, me enteré por el ruido de la explosión de las garrafas. Estamos en la otra punta de Mariano Acosta. Me vine enseguida".

"Lo material no sirve más para nada. La casa se cayó. Ya la fui a ver. La parte de arriba, la planta alta, está caída. Las garrafas cayeron arriba del techo. Por todos lados cayeron. Hay garrafas a 50 metros", lamentó, y dijo que su mamá estaba siendo atendida por problemas de presión.


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