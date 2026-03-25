Demoraron al dueño del depósito de garrafas que explotó: ¿Cómo se originó el incendio?

Luego de que un depósito de garrafas se incendiara esta mañana en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, la Policía detuvo al dueño del lugar, quien fue identificado como Oscar Adrián Benítez.

Según la investigación, el fuego se habría originado por la falla eléctrica de una pava y se propagó rápidamente, provocando pánico en el barrio por las explosiones y la cantidad de elementos que salieron volando.

Vecinos debieron abandonar momentáneamente sus casas.

De acuerdo con en el parte oficial, por la explosión se registraron cuatro heridos. Fueron identificados como Diego Hernán Robledo, de 41 años, Victor Hugo Tuller, de 47 y Raúl Oscar Cros, de 48. Un joven de 18 años, Thiago, se encuentra grave con traumatismo craneoencefálico.

En el lugar trabajan al menos seis dotaciones de bomberos, en un operativo que se desarrolla con extrema precaución por la peligrosidad del escenario. "Al explotar, tiembla todo. Lo único que atiné es a sacar a mi hija. Mi mamá estaba trabajando", dijo en diálogo con Crónica TV una vecina que fue testigo sonora de la explosión.

Autoridades recomendaron a vecinos abandonar momentáneamente sus casas

Las autoridades recomendaron a los vecinos alejarse del lugar, cubrir nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y no circular por la zona. Tuvo intervención de la comisaría 6° de Merlo.

El depósito de garrafas estaba ubicado en un área residencial, donde en un radio de seis cuadras funcionan dos escuelas y dos jardines.