"Explotó todo, no sé qué quedó de mi casa": el estremecedor testimonio de una vecina del depósito de garrafas incendiado

Este miércoles, un incendio destruyó un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde hubo fuertes explosiones y algunas casas linderas resultaron dañadas.

Una vecina, llamada Yanina, tenía su vivienda al lado del inmueble siniestrado. "Explotó todo; no sé qué quedó de mi casa. Yo vivo con mi mamá y mi hija. Mi casa está pegada al galpón", dijo la mujer entre sollozos.

Al referirse en detalle al inicio del incendio, que ocurrió poco antes de las 6.30, la vecina relató: "Al explotar, tiembla todo. Lo único que atiné es a sacar a mi hija. Mi mamá estaba trabajando".

Yanina contó luego que vio una llamarada, tras lo cual "se prendió fuego todo". Además, precisó que la casa de ella era de material, pero también había casillas que fueron tomadas por el fuego con mayor facilidad que su inmueble.

"Vivo hace 30 años acá y nunca pasó algo así. Estamos con lo puesto. Tengo a mi hermano a un par de cuadras, así que creo que terminaremos (viviendo) con él", finalizó la mujer.

Luego, otro vecino confirmó que "las garrafas volaron por todos lados", en tanto que una tercera pobladora, llamada Daniela, preció qué ocurrió en el momento exacto del inicio del fuego.

"Las explosiones fueron impresionantes. Estábamos durmiendo. Yo agarré a mis hijos y salimos", detalló la mujer.

Daniela, luego, denunció en diálogo con Crónica HD que el depósito de garrafas funcionaba de manera "ilegal".

"Yo voy a cumplir 40 años y el depósito estaba de chica", comentó la mujer.