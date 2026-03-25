"Mi papá murió hace dos meses y perdí el único buzo que tenía de él", lamentó una joven tras la explosión en el depósito de garrafas

Un incendio destruyó este miércoles un depósito de garrafas de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde se multiplicaron los testimonios estremecedores de vecinos que sufrieron daños materiales producto del siniestro, en medio del cual se produjeron fuertes explosiones.

"Perdí todo. Mi papá murió hace dos meses y sólo tenía un buzo de él, que ahora lo perdí", lamentó en diálogo con Crónica HD una joven que no podía parar de llorar y tuvo que dejar de hablar producto del profundo dolor.

Otra vecina, por su parte, contó en contacto con el canal que tuvo que auxiliar a uno de sus hermanos. "Se prendió fuego todo de una. Había tres casas. En una estaba mi hermano con su familia", detalló la mujer.

La pobladora contó cómo fue el momento en el que auxilió a su familiar luego de decir que ella había escuchado los estallidos. "A 30 cuadras se sentían las explosiones. Yo vine con la camioneta y me lo llevé para mi casa", manifestó.

Pero explicó que fue difícil convencerlo pese al fuego. "Mi hermano no quería salir porque perdía todo", señaló.

Por último, manifestó: "Lo tuvimos que sacar con la Policía. También me llevé a mis sobrinos así como estaban, descalzos".

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