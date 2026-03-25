Un detenido por la explosión en el depósito ilegal de garrafas que dejó varios heridos

Un hombre de 48 años fue detenido este miércoles por el incendio en el depósito ilegal de garrafas, en la localidad bonaerense de Mariano Acosta.

Según la reconstrucción policial, el fuego se originó cuando el responsable del lugar manipulaba una pava eléctrica. Producto del siniestro, tres trabajadores sufrieron quemaduras graves, un joven presentaba hundimiento de cráneo, y 60 vecinos de la manzana afectada tuvieron que ser evacuadas.

Aparentemente, una falla en el artefacto desencadenó una explosión que se propagó con rapidez por el depósito, donde se almacenaban y comercializaban tubos de gas sin habilitación municipal ni permisos comerciales.

Tres empleados sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, cuello, manos y otras partes del cuerpo. Fueron trasladados de urgencia a la clínica Figueroa Paredes, donde permanecen internados en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El siniestro no se limitó al depósito: las llamas se extendieron a cuatro viviendas linderas. En ese contexto, un joven de 18 años recibió un impacto en la cabeza provocado por un fragmento de garrafa que salió despedido mientras se encontraba en el patio de su casa de la calle Bustillo al 2640.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó a quirófano por hundimiento de cráneo y se encuentra en estado grave.

Diez dotaciones de Bomberos de Merlo trabajaron para controlar las llamas y asistir a los damnificados. Defensa Civil evacuó preventivamente a unas 60 personas ante el riesgo de derrumbe y gestionó su alojamiento transitorio en el club barrial La Tapera.

El detenido admitió ante las autoridades que compraba y revendía garrafas de distintas marcas sin contar con los permisos correspondientes.

Personal de Bomberos, la división Científica y Delitos Ecológicos continúan trabajando en el lugar para determinar las causas exactas del incendio y evaluar el daño estructural en las propiedades afectadas.

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