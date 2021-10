Ya pasaron casi cuatro meses desde que la selección argentina levantó la Copa América en el Estadio Maracaná frente a Brasil, consagrándose como el mejor equipo del continente latinoamericano. Sin embargo, la emoción de los fanáticos del futbol aún está a flor de piel, y uno de ellos quiso demostrar su pasión este Halloween.

El usuario de Twitter que se volvió viral en las últimas horas tuvo una idea perfecta para demostrar su fervor futbolístico esta noche de brujas usando su disfraz. Para completar su visión, pidió la ayuda de su novia en un chat de WhatsApp que capturó la atención de los internautas argentinos.

.

Nuestro protagonista comenzó la conversación anunciando tener una idea de disfraz de Halloween. "Yo también estaba pensando en algo ya", contestó su novia, sugiriendo ir de Han Solo y la princesa Leia, personajes de Star Wars. Sin embargo, su novio tenía algo Muy diferente en mente: "Te decía para disfrazarnos yo de Scaloni y vos de la copa America", sugirió.

La reacción de su pareja fue explosiva: "Cómo que de la copa America sos pel*****??", escribió la mujer antes de bloquear su número. El tuitero decidió compartir la conversación desde su cuenta personal, donde acompañó la foto con el texto "Che no me aparece más su foto". El hilarante pedido no tardó en volverse viral en Twitter.

Che no me aparece más su foto pic.twitter.com/x1gPW8DdP0 — La Scaloneta ���� (@LaScaloneta) October 26, 2021

El posteo de "La Scaloneta" reunió más de 54 mil 'me gusta's, cerca de 3 mil retuits y cientos de comentarios reaccionando al extraño pedido del fanático de Lionel Scaloni. A diferencia de la pareja del tuitero, los usuarios de Twitter consideraron la idea una genialidad:

"como rechazar eso.. que ideaza", "wtf no quiso disfrazarse de la copa américa", "naaaa, cómo te va a bloquear, tremendo disfraz" y "A mí me parece un ofertón" fueron algunos de los comentarios a favor de la idea de disfraz de Halloween que le ganó una bloqueada al tuitero.

El pibe en la joda pic.twitter.com/JoQF7axjV8 — carente de felicidad (@MirkoCastro9) October 27, 2021

Varios de los usuarios comentaron sobre la actitud de la novia, con respuestas afirmando que "no es la indicada" y que "no es por ahi". Sin embargo, algunos de los internautas salieron en defensa de la muchacha: "Muchos 'no era la indicada' pero ella quería disfrazarse de Leia y Han, como que no es la indicada????", señaló un comentario.

Por último, el desopilante momento viral sirvió de inspiración para más de un fanático de la selección nacional, con varios usuarios buscando pareja para hacer la idea una realidad este Halloween: "si alguien se quiere disfrazar de copa america, avisenme que me pongo la boina y arranca la jottineta", "Me postulo para ser la copa América, se gana el disfraz del año" y "perdón, pero yo me disfrazo".