Francisco Benítez se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2021. Una vez terminada la gala en dónde se coronó, el joven reveló qué ya decidió qué gastará la suma de $1.500.000, que se llevó como premio del certamen, en construir una casa para vivir con su familia. Además del dinero, obtuvo un televisor LED y la posibilidad de grabar su primer disco solista.

La vida del joven nacido en Colonia Tirolesa, Córdoba, cambió repentinamente hace unos meses tras su presentación en el reality de canto de Telefe. Desde ese momento hasta su consagración de este domingo pasó mucho en poco tiempo. Incluso a pocas horas de ganar el programa se convirtió en padre.

El cantante de 22 años se embolsó 1.5 millones de pesos por ser el ganador de La Voz Argentina y eso hay que sumarle un televisor LED y la gran oportunidad de iniciar su carrera como solista grabando su primer álbum, algo que a futuro le abrirá más puertas para seguir su sueño de poder cantar profesionalmente a pesar de su tartamudez.

Al ser consultado sobre en qué tenía pensado invertir la plata del premio, Benítez no dudó y a pesar de estar muy nervioso y emocionado por su reciente título, explicó que desde que se anotó en el reality solo pensaba en una cosa si llegaba a ganar y ahora lo cumplirá.

"Lo primero que tengo planeado es hacer mi casa para poder estar con mi familia. Esta idea la tengo hace tiempo, antes de lo que pasó acá. Quiero tener mi casa propia y estar con mi familia”, develó el flamante ganador de La Voz Argentina.

Asimismo, explicó que con el premio de grabar un disco para potenciar su carrera musical solo espera que las cosas sigan su rumbo y que no trata de "presionar nada”. "Mi idea no era ganar si no poder hacer lo que me gusta y estar bien yo. No me importaba la competencia, la música no es para competir sino para compartir", se sinceró Benítez.

¿Quién es Francisco Benítez?

Francisco nació en Colonia Tirolesa, un municipio de 5300 habitantes a 27 kilómetros de la capital de Córdoba. El joven sufrió durante muchos años su tartamudez, una característica que heredó de su padre, René. Debido a esto es que por años no hablar en público porque temía que otros chicos se burlaran de él.

Francisco Benítez sufrió por años a causa de su tartamudez e incluso pensño quitarse la vida. Sin embargo, encontró en la música un refugio en dónde pudo cumplir su sueño (imagen Telefe).

“Soy un chico con problemas de tartamudez, lo tengo desde los seis años…He sufrido mucho al no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie, me encerraba solo en mi cuarto. Llegaba un punto en que no quería estar más acá, en este mundo”, contó Benítez en su primera aparición en el reality.

No obstante, el cordobés, que hoy trabaja en una cooperativa de energía eléctrica, un día percibió que al cantar su voz salía en todo su esplendor. “Cantar me salvó es como que lo que no puedo decir, lo canto…”, expresó. Fue así como encontró su refugio en la música.

A su felicidad por ser el ganador de La Voz hay que sumarle que pasado lunes por la mañana su novia dio a luz a Ciro, primer hijo de la pareja. El bebé nació en la ciudad de Córdoba, tan solo horas después de que su papá se consagrara campeón en el reality show.

Desde que hizo su aparición en el programa no paró de llevarse elogios de los jurados por su repertorio, empezó en el folclore y derivó a lo melódico. De hecho, en su audición todos cada uno de los jurados Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, no pudieron contener las lágrimas ante el talento del joven.

Finalmente se decantó por el team Soledad y fue así comenzó su camino hasta ser el gran ganador del certamen de canto. "Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con la Sole".

Qué fue de la vida de Gustavo Corvalán, el primer ganador de La Voz

Gustavo Corvalán es un joven santafesino que por aquel 2012 era oficial de construcción pero amaba cantar. Así fue cómo llegó al primer ciclo de canto en donde eligió a Soledad Pastorutti como su coach y llegó a ganar el premio mayor.

Gustavo Corvalán fue el primer ganador de La Voz Argentina. El joven santafesino integró el equipo de La Sole y se llevó 50 mil pesos de premio (imagen Telefe).

Por aquel entonces el premio consistía en una suma de 50 mil pesos, los cuales Gustavo invirtió en la construcción de su casa, además de un contrato con Universal Music mediante el que pudo comenzar su carrera artistica como solista.

"La verdad que tengo los mejores recuerdos. Fue el puntapié para iniciarme a vivir de la música, y hasta el día de hoy lo logré. Recuerdo el aprendizaje, conocer gente tan importante, y amigos de otras provincias que hasta hoy sigo teniendo contacto. Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida”, recordó el ex ganador en una entrevista con "Gente".

Al ser consultado sobre si se puede vivir de la música luego de haber dejado “La Voz”, Gustavo respondió afirmativamente: “Yo creo que se puede vivir de la música sin un programa, porque importa el empeño que le pongas a tu carrera y la dedicación para poder lograr algo con un nombre propio”.

Sin embargo, con la pandemia de coronavirus golpeó a muchos sectores artísticos, y el rubro de la música no fue la excepción. En ese sentido, Corvalán explicó que durante ese período tuvo que realizar trabajos alternativos como hacer delivery, aunque actualmente no lo hace más.

"El encierro fue lo primero que me causó un poco de depresión, y empecé a volverme loco estando encerrado ya que estaba viviendo sólo de la música y en ese momento no se podía hacer nada. Me bajoneó mucho y si bien ayudaba a mi familia, lo que realmente yo quería era salir un poco y sentirme más útil desde otro lugar”, contó,

“Los músicos, actores y artistas que vivimos en la noche, queremos volver y salir adelante, espero que pase pronto”, concluyó.