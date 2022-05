Lucas Daniel Caballero tomó una decisión que, sin dudas, nadie se esperaba, y su vida no volvió a ser la misma. Lejos de las adicciones y de la música cumbia, el ex integrante de "Los Wachiturros" ahora se encuentra llevando una vida cerca de Dios y la iglesia cristiana.

Actualmente, Caballero brinda distintas charlas para jóvenes creyentes, en la Iglesia "Ministerio Jesús Está Aquí", en donde los incita a seguir por un camino cristiano evangélico.

Todo cambió en la vida de "Kaka" -como lo llamaban en los viejos tiempos-, cuando recibió un inesperado mensaje de Dios, previo a emprender una gira por Europa con sus compañeros de la banda "Wachiturros".

Los integrantes de la banda que fue furor en 2011.

Al enterarse acerca de la enorme oportunidad laboral que se le estaba presentando, Lucas eligió, sin saber bien por qué, agradecerle a Dios: "Me arrodillé y le empecé a agradecer a Dios por la oportunidad de conocer Europa. Pero en un momento, se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ahí Dios me habló", declaró en una entrevista con Clarín.

Su profunda conexión con Dios comenzó en aquel momento, en 2013, cuando la banda estaba siendo un fenómeno en todo el país. El mensaje de Dios fue tan claro para Lucas que, sin dudarlo, decidió cambiar el propósito de su vida, ya que, en ese momento, se dio cuenta que "no estaba tomando el camino correcto".

"O me servís a mí, o servís a tu grupo", fue el mensaje que recibió de Dios. Aquellas pocas palabras bastaron para elegir cambiar de vida: " Sentí el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal", reconoció el ex cantante.

Qué es de la vida de Lucas Caballero hoy

El ex integrante de la popular banda hoy se encuentra viviendo un presente completamente distinto al del 2011, en donde estaba vinculado a una vida repleta de adicciones y un entorno bastante turbio.

Lucas junto a su familia.

Con tan solo 27 años, Lucas vive con su pareja y su hija de dos años en el barrio Belgrano. A pesar de que hoy trabaja repartiendo bidones de agua a domicilio, el ex cantante asegura que su sueño es convertirse en un pastor evangélico en un futuro.

Sin embargo, al ser consultado por el regreso de "Los Wachiturros" a la música, Lucas Caballero no mostró una negativa. "Hablé con los pibes... Me gustaría volver a girar, porque la verdad que todo ingreso sirve", reconoció.

De todas formas, asegura que hoy su prioridad está en otro lado: "Ahora le estoy dando prioridad a mi familia. Tengo compromisos que por ahí los pibes aún no tienen y tienen otra libertad. Estoy con otro enfoque de vida, por decirlo de alguna manera", se sinceró Lucas.