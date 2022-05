Probablemente la conozcas como Justina "Tina" Merarda García, la malvada secuas de Barto en Casi Ángeles, y su prima bondadosa Felicitas "Feli" Merarda García. Pero su verdadero nombre es Julia Calvo y lo cierto es que actúa desde mucho antes de su papel en la ficción protagonizada por Lali, Peter Lanzani, Rocío Igarzabal, Tacho Riera, Gastón Dalmau, la China Suárez y Candela Vetrano, entre otros.

Comenzó su carrera actoral en la televisión en Chabonas, en el 2000. También estuvo en 099 Central, Soy Gitano, Padre Coraje, Una familia especial, Mujeres Asesinas y en el 2005 ingresó al mundo de Cris Morena con Floricienta. Al año siguiente interpretó a la "tía Charly" en Alma Pirata y recién ahí tomó el papel de Justina durante tres años.

A partir de ahi, tuvo papeles en una docena de ficciones que incluyen La Dueña, La Leona, Golpe al corazón y la exitosa Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En total, trabajó en alrededor de veinte tiras televisivas, nueve películas y más de diez obras teatrales, en algunas de ellas como directora.

En ATAV, Julia interpretó a la "Mamma", una inmigrante italiana que llegó al país con sus hijas en búsqueda de mejores posibilidades de vida (Gentileza El Trece).

También ha cosechado varios premios, como el ACE en la categoría de actuación femenina en musical por la obra "Manzi, la vida de Orsai", y el más importante, el Martín Fierro como mejor actriz de reparto en drama por Padre coraje.

De actriz a altruista, la vida de Julia Calvo tras la pandemia

Su último rol, tras la muerte de la Mamma en ATAV fue en la obra "Después de Casa de Muñecas", pero la llegada del covid-19 modificó todos sus planes. "Los actores nos reinventamos con el coronavirus. En lo que tiene que ver con la actuación, salvo esto que estoy haciendo ahora de "Maestras en pandemia" y alguna cosa para la Fundación SAGAI (organización sin fines de lucro creada por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) todo desde casa, haciendo la utilería y las luces yo", contó en Vivo para vos.

.

Pero esto le sirvió para encontrar otra pasión en su vida, el ayudar a los demás, ya que desde entonces comenzó a tejer para colaborar en distintas obras benéficas. "Me encontré con Larry de Clay. Él sabía que yo tejía ya que aprendí mirando a mi mamá, hablamos y me trajo carradas de lana, yo me puse a tejer cuadraditos de 30 cm por 30 cm para hacer mantas. Fue mi zanahoria porque lo hacía para donar", explicó la actriz.

Todavía continúa con este trabajo y hace tan solo una semana mandó una dotación de mantitas hacia una maternidad en Bolívar.