Tras el rotundo éxito de Chiquititas, Cris Morena volvió a apostar por el público infantil con Casi Ángeles y de nuevo causó furor en la televisión. La tira se extendió por 4 temporadas y fue el trampolín para las carreras de grandes figuras como Lali Esposito y la "China" Suárez. Pero la telenovela también tenía en su elenco pequeños actores, que luego decidieron tomar un camino alejado de los medios.

Ese es el caso de Guadalupe Antón, la niña que interpretó a Alelí, la hermana de Rama (el personaje interpretado por Gastón Dalmau). La pequeña tenía 11 años y estuvo presente en las dos primeras temporadas de la tira. Y pese a su corta edad, ya contaba con experiencia, pues había formado parte del elenco de Chiquititas.

Hoy Guada tiene 25 años, lleva tiempo alejada de los flashes y se dedica a tiempo completo a la psicología. Un camino similar al de su hermano y compañero de elenco, Nazareno "Nano" Antón ("Monito" en Casi Ángeles), quien hoy divide su tiempo entre la música y el stream.

.

Sus inicios en la televisión

Su ingreso a Chiquititas, con tan solo 9 años, se dio medio de casualidad, ya que no era uno de sus sueños. "Había empezado teatro porque Empecé era muy tímida y retraída. La actuación hizo que pudiera cambiar un poco mi personalidad, volverme muchísimo más extrovertida", afirmó Antón, en diálogo con Teleshow.

"A los dos años fui al casting de Chiquititas y quedé. ¡Imaginate lo que fue eso! Una gran emoción, no lo podía creer. Fue tocar el cielo con las manos. Al mismo tiempo fue todo muy repentino y mágico. Hoy lo pienso y me cuesta creer que yo estaba pasando por eso", continuó.

Según contó, guarda las mejores recuerdos de esa etapa de su vida y la describió como una experiencia única: "Claramente, en ese momento no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba viviendo, era muy chica. Hoy en día miro para atrás y no puedo creerlo. Mis recuerdos son los de una gran etapa".

Luego, su participación en la tira terminó, hizo algunos bolos en programas y paulatinamente se fue alejando de la televisión. "Creo que no busqué las posibilidades para seguir en el medio. Quizás soy una persona muy sensible, que todo me afecta demasiado… por eso no sé si estaba preparada para seguir".

Desde entonces, no volvió a aparecer en pantalla. Salvo el año pasado, cuando junto a su hermano Nano, participó del programa "Super, Super", conducido por Jose María Listorti.

No obstante, sigue en contacto con algunos de sus excompañeros de elenco, como por ejemplo, "Yeyito" De Gregorio y Gastón Dalmau.

.

El presente de Guada Antón, tras alejarse de los medios

Tras terminar la secundaria, Guada ingresó a la UBA y se recibió de psicóloga. "Actualmente, estoy ejerciendo, es algo que me apasiona. No es un trabajo, es una pasión. No sé qué hubiera pasado con mi idea de estudiar esta carrera si seguía en la tele, pero siempre la tuve en mente", dijo en la mencionada entrevista.

Según contó, su trabajo le demanda mucho tiempo de la semana, por lo que aprovecha los fines de semana para descansar y el ocio.

.

De todos modos, la pequeña Alelí sigue en los recuerdos de muchas personas y no es extraño que la reconozcan por la calle. "Dicen que no cambié nada y eso me causa risa. Lo peor es que tenía 9 años en ese momento y ahora, 25… Me re divierte que me pidan fotos, aunque a veces me da vergüenza, pero porque yo soy una persona tímida. La gente, que en ese momento eran adolescentes, se acerca siempre con toda la buena onda. Ese cariño me gusta", afirmó.

Consultada sobre un posible regreso a la actuación, contestó: "Hoy te digo que no me imagino volviendo al ruedo, pero al mismo tiempo también te digo que si se me presentase la oportunidad, lo pensaría. Por el motivo que ya te dije: realmente fui muy feliz haciéndolo. Por esa parte del combo es que creo que me daría la oportunidad".