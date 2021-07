El último productor de Marcelo Tinelli que saltó a la fama, y hasta pudo comenzar una carrera artística, fue Pedro Alfonso. Pero el hoy marido de Paula Chaves no fue la primera persona que desde atrás de cámara se ganó el cariño de la gente.

Al comienzos de los 90, Angeles Arbesú comenzó a trabajar como recepcionista en TM, la primera empresa del conductor, gracias a una amiga que era secretaria del nacido en Bolivar y su entonces socio, Raúl Fernández.

Rápidamente pasó a ser asistente comercial y entre sus tareas estaba controlar en el piso las menciones comerciales que salían tanto en Ritmo de la Noche como en VideoMarch. Fue allí que "El Cuervo" le vio potencial y comenzó a bromear con ella. Uno de los chistes típicos era preguntar qué hacía "Angie", ya que a la vista del público solo estaba ahí parada.

Con el tiempo, y siempre por instinto de Marcelo, la joven productora comenzó a tener más relevancia. Tinelli empezó a hacerle preguntas sobre su estado civil, pero las consultas eran evadidas con elegancia y sin palabras.

El chiste de cada noche era su supuesto romance con José María Listorti: canciones, poemas y hasta informes enteros dedicaba VideoMatch al “affaire”. "De repente me convertí en un personaje. Lo más fuerte fue mi último año, 1999, con Waldo. Él jugaba a conquistarme y se hacían musicales con famosos que iban al piso a convencerme de que le diera bola. Fueron Rodrigo, Montaner, Cristian Castro…", recordó Arbesú durante una entrevista. Incluso Iván de Pineda trató de conquistarla al aire.

Pero más allá de las bromas, "Angie" era una gran profesional y en el 2000 dejó Ideas del Sur para trabajar en Telefe. En el canal estubo más de 11 años y llegó a ser coordinadora de proyectos artísticos y su experiencia llamó la atención en el exterior.

Fue así que la cadena televisa de Estados Unidos Turner la convocó y comenzó a trabajar para Warner Channel Latinoamérica por 4 años, donde llegó a coordinar grabaciones en Los Ángeles. No obstante, la distancia no fue obstáculo para participar del reencuentro de los ex videomatch que organizó Diego Pérez en 2016 en el restaurante de otro de sus ex compañeros, el "Turco" Naim.

"Angie" Arbesú junto a Pablo Granado y Marcela Feudale.

Consultada sobre su experiencia con Tinelli, Angie afirmó: "Es muy difícil decirle que no, y él no se queda con un no. Pero te convence desde un buen lugar, no te vende espejitos de colores. Persistente y humilde, se preocupa por formar a la gente con potencial, da oportunidades, enseña. Y no es como otras estrellas que andan con su séquito diciéndole todo lo que quiere escuchar. Es muy crítico consigo mismo, no banca la adulación gratuita".

En el medio, Arbesú hizo un montón de cosas. Amante de los idiomas, habla 4 prácticamente a la perfección: español, por supuesto, inglés, francés y portugués. Incluso traduce notas de medios gráficos extrajeros en inglés y francés para los programas de radios que produce. Además, se preocupó por seguir formandose e hizo un master en Dirección de empresas en la Universidad de Palermo

Y otro de los aspectos que la unieron con Tinelli fue su interés por "El arte de vivir". Se volvió fanática del yoga y viajó a India para interiorizarse más y vivir in situ la experiencia de meditar.

Angie se interesó por la meditación y viajo a India para conocer más del tema.

Luego de su paso por el gigante televisivo estadounidense, Angie siguió ligada a la producción, pero ya no de shows televisivos sino de eventos de enorme magnitud tanto a nivel social como artístico. Por ejemplo, fue la Coordinadora audiovisual de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se disputaron en Buenos Aires.

En su perfil de LinkeIn se presenta como productora y coordinadora de proyectos de entretenimiento, como televisión y eventos. "Soy proactiva, sé trabajar con autonomía me agrada tomar decisiones y me adapto a los cambios con placer, me emotiva reinventarme y encontrar nuevos y variados desafios". afirma.

Y sin dudas su currículum es prueba de eso. Entre sus últimos trabajos, estuvo a cargo de la coordicación general de la Gira Amaluna del Cirque Du Soleil en Argentina, entre 2017 y 2018, y participó de la organización de las presentaciones de Fuerza Bruta en Uruguay y en China.

Su último trabajo, de acuerdo a la red social, fue la producción ejecutiva del Coloquio IDEA 2020, la reunión anual en donde altas figuras del empresariado, la política y el gobierno argentinos discuten temas de actualidad político-económica. Y cuya última edición fue la primera en desarrollarse de manera virtual por la pandemia del Covid.

El reencuentro entre la histórica productora y el conductor en pantalla ocurrió en 2019. Angie formó parte de la apertura de los 30 años de ShowMatch y fue una de las primeras personas que abrazó Tinelli al ingresar al estudio.