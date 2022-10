Matías Alé siempre fue un habitué de los verano de Villa Carlos Paz. Entre el río y el teatro, pasaba casi toda la temporada alta de verano. Siempre se declaró un fanático de la ciudad cordobesa, y no dejaba pasar oportunidad sin manifestar su deseo de vivir entre las sierras. Además, y en sus propias palabras, hace casi una década que viene sintiendo un fuerte de tener su propio emprendimiento, lejos de los flashes de las cámaras.

Matías Alé: del anonimato a la fama, y un problema de salud que le cambió la vida

Si bien ya se desempeñaba como cronista, Matías Alé saltó de lleno al mundo de las cámaras de televisión después de comenzar su romance con la ex vedette y actriz Graciela Alfano, sex symbol nacional de los años 70 y 80, y 25 años mayor que él.

La pareja fue una de las más mediáticas y queridas del momento. Estuvieron juntos por alrededor de una década, hasta que él decidió ponerle punto final a la relación: “Lo que yo lloré cuando me separé de Matías, fue un sufrimiento horrendo”, había dicho ella en una entrevista.

Con un nombre consolidado en el ambiente artístico, Alé comenzó un frenético desfile por los principales programas de televisión. Con un carisma y humor imposible de pasar desapercibido, llegó a ser una de las figuras mimadas de Marcelo Tinelli, con sus inolvidables previas en el reality show Bailando por un Sueño.

Matías Alé y Graciela Alfano tuvieron una relación sentimental de más de 10 años.

Además, tuvo la oportunidad de desarrollarse actoralmente y fue parte, por ejemplo, del elenco de "Cirugía para dos" obra de teatro de Villa Carlos Paz; o "Mi mujer se llama Mauricio", junto a Adriana Brodsky, Diego Pérez, Alejandro Muller, Matías Santoiani, en calle Corrientes.

Separado de Graciela Alfano, Matías tuvo varios romances con figuras del espectáculo: al poco tiempo de distanciarse de la mítica ex vedette, comenzó en 2009 una relación con la bailarina Silvina Escudero. Luego fueron Floppy Tesouro, Andrea Estévez, y Sabrina Ravelli.

Pero fue en 2015, cuando Matías conoció a la modelo María del Mar Molar, con quien al poco tiempo terminó casándose. Fue un matrimonio muy comentado en los medios por la rapidez en que se dio todo y porque fue durante ese vínculo que el mediático atravesó uno de los peores momentos de su vida: sufrió un brote psicótico con delirio místico y debió ser internado en una clínica de recuperación.

El comediante se casó en 2015 con María del Mar Molar.

Tras una alerta al sistema de salud por parte de quien era su esposa, Matías fue trasladado en ambulancia hacia un hospital, fuera de sí. Las imágenes de Alé en una camilla completamente desorientado recorrieron las principales pantallas de televisión. El humorista estuvo primero en un sanatorio psiquiátrico público y de allí pasó a la clínica privada Avril, donde han pasado otros famosos como Diego Armando Maradona.

Divorciado, y luego de pasar meses dedicado por completo a su recuperación, el actor pudo retomar el ritmo normal de su vida, pero se alejó rotundamente de los medios. Hoy en día se lo ve saludable, y cada vez que puede habla sobre los tiempos más sombríos de su vida.

La nueva vida de Matías Alé, lejos de la fama y cumpliendo un sueño

Recientemente invitado al programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, sorprendió a todos los televidentes al revelar que estaba a solo horas de instalarse en Carlos Paz y concretar su ansiado anhelo: “Me puse un local de sushi Está enfrente del Lago San Roque y se llama Sushi Flower”, “Lo puse con Ariel Blanco, Tati, Maxi y toda una gente linda que está esperando que yo vaya para hacer el lanzamiento. Empezamos a hacer delivery y va muy bien. Así que estoy muy contento”, contó un Alé entusiasmado con su reciente nueva vida.

El comercio está ubicado en Avenida Arturo Umberto Illia al 600, a pasos del Puente Uruguay: “Bienvenidos a mi estreno”, dijo con su característica sonrisa a la cámara de Intrusos. “No es el Candilejas, no es el Teatro del Lago, no es el Teatro del Sol, no es el Teatro Bar, no es el Zorba”, enumeró y agregó: “Es Sushi Flower, mi nuevo teatro”.

Según confió al mismo programa televisivo, tuvo dos propuestas para hacer teatro durante el verano pero asegura que en este momento su principal prioridad es enfocarse en el restaurante: “En el verano, si yo hago teatro, voy a entrar a las 8 de la noche, o 7 de la tarde, y me voy a la 1 y media, 2 de la mañana. Voy a descuidar lo que son las ganas que tengo de tener el restaurante de sushi y poder recibir a la gente, que es lo que a mí me gusta”, precisó sobre su decisión.

En 2015, Matías Alé debió ser internado tras sufrir un brote místico.

El comediante no solo recibe a la gente, sino que atiende el teléfono y lleva los pedidos puerta a puerta: “Este cambio de vida para mí está bueno. Soy feliz. Tengo médicos que trabajan con el mismo sistema que los médicos míos de Capital, o sea que tengo médicos acá también que siguen mi tratamiento”, contó al respecto de su salud.