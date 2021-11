Faltan solo días para que se cumpla un año del fallecimiento del máximo ídolo deportivo que Argentina, Diego Armando Maradona. Sin embargo, este aniversario no quiere decir que la polémica en torno a su figura haya disminuido, prácticamente todo lo contrario. Con el lanzamiento de la serie que relata su vida, la cual puede disfrutarse en Amazon Prime, ahora una cantante disparó contra el “10”.

Se trata de Nicki Nicole, quien el pasado fin de semana declaró que no es la más fanática del ex futbolista del Napoli. “Conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. (...)¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, declaró en diálogo con el diario El País de España.

Nicki Nicole levantó polémica por tildar a Diego Maradona de "maltratador".

Aunque pueda parecer algo aislado, las hijas de Maradona no dejaron pasar la polémica y, en este caso Gianinna Maradona, salió al cruce. ¿Cómo lo hizo? Comenzó por darle “me gusta” a varios posteos en Twitter que criticaban a la artista y defendían a capa y a espada a su “viejo”.

Para muestra un botón, el autor de uno de estos tuits se mostraba contento por la reacción del la gente cada vez que alguien se mete con su ídolo. “Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra”, redactó.

Este fue uno de los posteos "likeados" por Gianinna Maradona.

Por supuesto que este fue solo el inicio, ya que otra persona fue un poco menos sutil. Se olvidó de todo y decidió devolver el agravio. “Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”, indicó. Recordemos que Gianinna acompañó este tipo de mensajes con el clásico “me gusta”, para retribuirle el favor a Nicole.

No contenta con esto, también decidió publicar una reflexión en su cuenta de Instagram, para que todos pudieran disfrutarla. “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. Cállese ´verdades´ sin empatía, son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”, publicó.

.

Por su parte, realizó otro posteo en sus “historias”, donde concluyó que “hablar de una persona que no conocés, te hace hablar más de vos que de él”.

Recordemos que Nicki Nicole no fue la única mediática en criticar a Maradona estos últimas días, ya que la propia Thelma Fardin manifestó el pasado martes que “no podemos seguir endiosando a esa figura”.