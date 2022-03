TODOS LOS DETALLES 23-03-2022 09:40 Guns N' Roses vuelve a la Argentina: ¿Cuándo y dónde tocará, y cómo será la venta de entradas?

La banda estadounidense liderada por Axel Rose llegará a nuestro país como parte del "South American Tour 2022", la continuación de su gira "Not in This Lifetime Tour" realizada hace dos años.