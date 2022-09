Luego de que se conociera la detención de Marcelo "Teto" Medina, enmarcado dentro de una causa caratulada como “reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, abandono de persona, usurpación de título y autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, su ex, Mónica Fernández, rompió el silencio.

Durante una extensa entrevista con el popular programa de chimentos, "Intrusos", Fernández despotricó contra su ex pareja a quien tildó de "violento". “Quizá esta noticia le dé impulso a la causa que tengo desde hace tres años. Sería bueno que le hagan una pericia psicológica y psiquiátrica, como había pedido”, disparó en su primera intervención.

Cabe destacar que la ex pareja del Teto Medina lo acusó de haberla apuntado con una pistola, sin embargo, también insistió en su enojo por el “desconocimiento” de la causa a nivel mediático. “Primero fue un divino, me encantó. Durante tres años no tuvimos mayores inconvenientes y luego desbarrancó. No fue un hecho aislado”, enfatizó.

Asimismo, sobre una consulta de la conductora, Flor de la V, acerca de si "él consumía delante de vos”, ella precisó: “No. Se escondía. Lo disimulaba. Después ya desbarrancó, mezclaba las sustancias, era incontrolable. Las cosas que a mí me hizo fueron terribles. Por eso, trato de ser mucho más cautelosa”.

Así detuvieron al Teto Medina.

Sobre la cuestión judicial al respecto de los duros momentos que atravesó junto al mediático, Fernández expresó: “Yo hice la denuncia y no fue así, fue después de haberme cansado de la situación. Hoy lo puede contar, empecé a hacer terapia. Cuando te quitan la venda te das cuenta lo que tenés que sanar, es un camino arduo y hace tres años que lo vengo transitando”.