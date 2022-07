A 53 años del asesinato del dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, la seccional Capital de la UOM organizó este jueves un homenaje en el cementerio de la Chacarita, donde un grupo de referentes del sindicato y familiares recordaron su figura y su legado al movimiento obrero argentino.

“Vandor fue un grande y nunca se va a perder lo que hizo dentro de la UOM. Me dejó marcado porque era un ejemplo como dirigente”, destacó el ex secretario general del gremio, Antonio Caló. “Cuando dieron la noticia de que lo habían matado, nos quedamos fríos. Yo estaba trabajando en una metalúrgica de Villa Soldati cuando nos enteramos de su muerte”, evocó frente al mausoleo donde descansan los restos del ex líder metalúrgico.

Se cumplieron 53 años del asesinato del dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor.(Crónica/Hernán Nersesian).

Del homenaje también participaron Abel Furlán, el actual secretario general de la UOM, junto con Roberto y Marcela Vandor, hijos del histórico dirigente. “Éramos muy chiquitos cuando mataron a nuestro papá. Los dos usábamos pañales y chupetes. Él aspiraba al retorno genuino de Juan Domingo Perón, no había ningún tipo de especulaciones detrás”, coincidieron en el recuerdo.

El 30 de junio de 1969, Vandor recibió cinco balazos mientras conversaba por teléfono con el dirigente peronista Antonio Cafiero sobre la coyuntura política de una Argentina convulsionada. El asesinato se produjo cuando un grupo de desconocidos irrumpió en la sede de la UOM ubicada sobre la calle La Rioja, en el barrio de Parque Patricios.

El acto convocó a referentes del gremio y a familiares de Vandor (Crónica/Hernán Nersesian).

Aquella era una Argentina por la dictadura del general Juan Carlos Onganía, y sacudida por los efectos del "Cordobazo", el estallido social que un mes antes había conmocionado el país.

“La figura de Vandor representa para la historia argentina un punto central, porque es la lucha por la democracia y los derechos sociales”, afirmó el periodista y documentalista Víctor Jorge Ramos. “Ha sido también uno de los grandes combativos del movimiento obrero y artífice del retorno del general Perón al país”, resumió.