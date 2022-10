Las islas del Delta del río Paraná continúan ardiendo en llamas y esta vez se registró un recrudecimiento de focos de incendios forestales por el fuerte viento que azotó la zona el pasado fin de semana largo. En consecuencia, la humareda comenzó a afectar nuevamente a las localidades bonaerenses de San Nicolás de los Arroyos y Ramallo, y este jueves, dependiendo del movimiento del viento, podría perjudicar a la ciudad de Rosario.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) detalló en el reporte diario de incendios que continúa activo la zona de fuego de las 2500 hectáreas sobre los humedales de Gualeguay, que da al frente a los sitios bonaerenses afectados.

Para combatir el fuego, el organismo que nuclea al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional desplegó vehículos especiales y medios aéreos particulares necesarios para controlar los focos. Según establece el "glosario" por parte del SNMF, el término "activo" hace referencia a que "el fuego se propaga libremente y puede crecer" , y ante el problema, el la entidad se encarga de disponer "los medios para extinguir".

Desde el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) informaron a Télam que "se registraron importantes incendios en las islas" y que la zona particular de San Nicolás "no tiene paz" desde que el foco logró apaciguar, pero que se reactivó el último fin de semana largo.

Además, advirtieron que, este jueves, podría suceder que "la población de Rosario se vea afectada otra vez por el humo” si es que el trabajo de los brigadistas no es suficiente para controlar el foco de incendio. Para esto, se deberá esperar a que el viento no gire desde el sur para que la ciudad no esté cubierta nuevamente por el humo, tal como sucedió en el mes anterior





La respuesta del Ministerio de Ambiente a los incendios en el Delta

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego detalló que desde el Ministerio de Ambiente hubo una respuesta ante la urgencia que demanda el crítico panorama de incendios que volvieron a reactivarse por el viento.

Para actuar en la zona de humedales azotados por el fuego, el organismo comandado por Juan Cabandié envió "tres aviones hidrantes, dos helicópteros con helibalde y un avión observador", sumado al sustento de "60 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios", perteneciente al grupo del SNMF Además, el Ministerio de Defensa prestó "dos helicópteros para traslado".

Según indican desde el sitio oficial del organismo, el 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, con la preparación de áreas de pastoreo como la principal causa. También se suman el armado de fogatas, cigarros mal apagados, entre otros motivos. Esto trae a colación los factores climáticos como la sequía por falta de lluvias y los vientos fuertes, que conlleva a una futura activación de un foco de incendio.

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud nacional brindaron una serie de recomendaciones para evitar que el humo afecte la salud. Por tal causa, se recomienda el uso de barbijo en caso de salir a la calle y evitar por completo las actividades deportivas al aire libre. La humareda puede traer consecuencias como dolor de cabeza, de pecho, palpitaciones, cansancio, entre otros síntomas.

Los grupos que pueden sufrir más las consecuencias del humo son las personas mayores de edad, las embarazadas y los niños.