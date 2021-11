De esas cosas que crees que no van a pasar nunca, pasó. Un cliente se fue indignado de un bar de España al enfrentarse con un ticket donde tuvo que pagar de mas por sacarle un ingrediente a una conocida receta. Sucedió en un local gastronómico de Logroño (Rioja) donde un comensal pidió una clásica tortilla, pero sin cebolla porque no le gusta esa verdura y, además, no le cae bien.

En el lugar cumplieron en hacerle la receta del típico plato que tiene años y años de historia, pero sin el vegetal rehogado, mezclado y freído con la papa, el huevo y la sal.Y luego de comerse la tortilla, al momento de pagar, el hombre se encontró con tamaña sorpresa que despertó su bronca y hoy se convirtió en viral.

Frente a frente con el ticket, no podía creer que le estaban cobrando un recargo especial por haberle quitado la cebolla del plato que pidió. Allí, la tortilla de papas cuesta 9 Euros y por quitarle el ingrediente, la suma de su cuenta ascendió a 10 Euros. “Me han cobrado un Euro por una tortilla de papatas (así se llama a la papa allá) sin cebolla”, relató el damnificado, en su cuenta de Twitter.

“Pienso ir a pedir el libro de reclamaciones porque me informaron que eso es ilegal”, aseguró el cliente, sobre el reclamo que tiene planeado sobre uno de los bares mas populares de la zona que se destaca, justamente y vaya la paradoja, por hacer de las mejores tortillas de la zona.