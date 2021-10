En un nuevo ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff, la modelo e influencer Ivana Nadal compartió con la audiencia el duro momento que atravieza con su madre. La anécdota salió a colación cuando el conductor pidió que dieran un paso al frente aquellos invitados que tienen "un vicio permitido". Nadal inicialmente respondió asegurando que le encanta el vino, pero tras una distinción de Pamela David la modelo sostuvo que acepta la marihuana.

"Sé que está en trámite el tema de la legalización y la banco. Tengo tatuada una ‘chalita’. Es una droga, pero así como estoy un poco en duda de las cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, entiendo que es una planta y no tiene nada. No me parece tan grave", expresó.

Su declaración llamó la atención de David, cuyo hermano se suicidó luego de luchar contra las adicciones. Iniciando un debate, la presentadora insistió que "la droga mata" y la marihuana no es una excepción, describiendo la sustancia como una puerta al consumo de otras sustancias más duras y "un arma de doble filo".

Frente a las palabras de David, Nadal mencionó su propia experiencia en torno a familiares adictos refiriéndose a su mamá, quien la abandonó a su padre cuando era niña por culpa del consumo. Luego de zanjar la conversación con su propia reflexión, Kusnetzoff le dió pie a la influencer para que comparta su historia.

La dura historia de Ivana Nadal

Ivana Nadal contó la historia de adicción de su madre a los invitados de PH: Podemos Hablar.

Tomando la palabra, la modelo de 30 años comentó que le llevó un largo tiempo formar una relación con su madre, ya que la arrestaron cuando tenía 15 años por "querer traficar drogas". Según narró Nadal, la seguridad de Ezeiza arrestó a su madre cuando intentó abordar un avión hacia España, con una carga ilegal en su valija.

Luego de tres años separadas, la influencer se ilusionó con la idea de finalmente formar una relación con su madre: "Salió cuando yo tenía 18 y pensé que había recuperado a mi mamá y que iba a tener una relación hermosa, pero cuando quise hablar con ella no hilaba dos palabras. Estaba quemada, era otra persona", confesó.

Cuando el conductor le preguntó qué había llevado a su madre de vuelta a la cárcel, Nadal explicó: "Cuando salió siguió en el ámbito oscuro de hacer cagad... y estafó de una manera muy bolud... Usó su firma, ella se llevó un lavarropas. De la cabeza quemada tomó ese tipo de decisiones".

A pesar de su arresto, Nadal resaltó que su madre se encuentra recuperada de su adicción y sueña con una vida en sociedad: "Estaba estudiando enfermería, trabajando, recuperó su cerebro y ya no se droga, pero le tocaba pagar cosas que había hecho así que por eso volvió a entrar".

Terminando su relato en una nota positiva, la modelo contó que su madre debería ser liberada en junio del año que viene, pero igualmente se contactaron con un abogado esperando restar tiempo a su condena apelando a su buena conducta y su deseo de continuar estudiando.