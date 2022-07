JPMorgan Chase & Co es una de las financieras más prestigiosas del mundo, con sedes en más de 120 países alrededor del mundo, entre los cuales se encuentra la Argentina. Buscando expandir sus operaciones en el país, la empresa acaba de anunciar más de 300 búsquedas activas actualmente en el país.

Las oportunidades en el área de tecnología son cada vez más frecuentes, siendo un rubro vital para el desarrollo de las empresas modernas, como también una rama laboral que no suficientes argentinos están tomando: según la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), se necesitan actualmente entre 5000 y 10.000 profesionales en tecnología más para cubrir los cupos disponibles.

La misma entidad coloca al salario promedio de los trabajadores en el sector IT de Argentina alrededor de los $150.000 pesos mensuales, dependiendo del rol a cumplir. Por otro lado, los ingenieros de software en JP Morgan ganan en promedio unos $300.000, según los datos publicados en el portal especializado Glassdoor, mientras que un diseñador UX/UI gana unos $160.000 y un asistente de IT o técnico en IT gana $110.000.

Qué trabajos ofrece JP Morgan

La empresa de finanzas abrió una nueva búsqueda laboral en Argentina.

Según las publicaciones realizadas en LinkedIn por JP Morgan, actualmente se encuentran con 349 búsquedas laborales abiertas en Buenos Aires. De ellas, varias son para el sector IT. Las más destacadas son:

Applications Support

Requisitos:

Experiencia en soporte de aplicaciones, conocimientos de redes e infraestructura

El conocimiento en el dominio bancario, especialmente en el panorama bancario, es deseable

Emprendedor con iniciativa, responsabilidad y capacidad para trabajar de forma independiente y colaborar de manera efectiva con equipos locales, regionales y/o globales.

Licenciatura en Informática, Sistemas de Información y/o Ingeniería es deseable

Python/.NET Software Developer

Requisitos

Conocimiento avanzado de las disciplinas de arquitectura de aplicaciones, datos e infraestructura.

Capacidad para colaborar con equipos e individuos de alto rendimiento en toda la empresa para lograr objetivos comunes

Dominio de uno o más lenguajes de programación de propósito general

Más de 2 años de experiencia trabajando con tecnologías .NET, Python y bases de datos relacionales, preferiblemente SQL Server.

Remote Desktop Technician (remoto)

Requisitos:

Conocimientos avanzados en proyectos de infraestructura, sistemas de operaciones y análisis de datos

Competencia en Microsoft Office, VPN, máquinas virtuales, productos de conectividad remota

Capacidad para identificar problemas, solucionar problemas y ofrecer soluciones estratégicas a los clientes

Buen conocimiento de Windows/MAC OS con la capacidad de realizar análisis de causa raíz

Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas

Software Engineering

Requisitos:

Conocimiento avanzado de metodologías de software

Experiencia trabajando en .NET/Java/Python durante al menos 3 años

Conocimiento de las tendencias tecnológicas y las mejores prácticas de toda la industria

Capacidad para trabajar en equipos grandes y colaborativos para lograr los objetivos de la organización

Dominio de uno o más lenguajes de programación modernos.

La famosa empresa de finanzas también acaba de lanzar un programa de medio tiempo para estudiantes: dirigido a estudiantes universitarios que buscan oportunidades en áreas como Operaciones, Finanzas, Legal y Tecnología, durará 18 meses con una carga laboral de 19 horas por semana y tiene el objetivo de generar experiencia en un ambiente profesional.

"Los participantes del programa se unirán al equipo de J.P. Morgan en Argentina y recibirán múltiples capacitaciones para desarrollar habilidades profesionales en áreas como inglés, tecnología y habilidades blandas como comunicación, herramientas para lograr un buen equilibrio trabajo-estudio, entre otras. A su vez, también se les enseñará la cultura y estructura de la empresa", escribió la empresa en su página de LinkedIn.

Cómo aplicar para trabajar en JP Morgan

Para aplicar a alguna de estas posiciones, así como también al resto de las búsquedas que realiza el JP Morgan en Argentina, simplemente es necesario ingresar en su página de LinkedIn y seguir las instrucciones de la página.