Dylan Ahumada es un joven de 19 años que trabaja en una hamburguesería del barrio Villa Albertina, en Lomas de Zamora. quien tras varios meses de duras tareas, logró comprarse un Fiat 147. “Me costó muchísimo”, reconoció en exclusiva a cronica.com.ar Ahumada, quien también es boxeador y sueña con la gloria máxima.

Además, pese al esfuerzo para poder tener su primer auto, Dylan persigue un sueño que lo obliga a rifarlo para poder costear un viaje a México que cambiará su vida. ¿Ese objetivo? Levantar en cinturón en peso pluma: “Quiero ser campeón del mundo de boxeo”.

Dylan tiene 19 años y suena con viajar a México. (@steven_ahumada01)

El joven boxeador charló con cronica.com.ar y contó su historia. Desde sus comienzos arriba del ring, pasando por el freno que le significó la pandemia, hasta el sorteo de su auto para poder pagar un pasaje, subir al avión y comenzar una carrera por su meta. “Todo sea por un sueño”, destacó.

Sus inicios

Dylan, “como todo chico de Argentina”, creció con el sueño de ser futbolista. Sin embargo, la pelota siguió de largo y él tomó otro camino: luego de probarse en algunos clubes, una situación personal lo llevó a buscar nuevos rumbos.

Allí, apareció el ring. “Un día, un amigo me dijo que pruebe boxeo. Fui, me terminé metiendo y me quedé en las peleas, que son bastante disciplinadas. Cuando empecé me llamó la atención Canelo Álvarez, el mexicano. Pero después me fui enganchando con Naoya Inoue, japonés, que es más de mi peso”, contó.

El sueño de viajar a México

Junto a Daniel Capria, su entrenador, Dylan se prepara hace años. “A los 14 arranqué. Vengo entrenando y peleando con toda”, aseguró, al tiempo que mencionó qué significa esta posibilidad de desarrollar su carrera en México.

“Mi profesor venía proyectando hace rato esta chance. Ya había hecho un viaje con otro chico. Pero cuando iba a ser mi oportunidad, pasó lo de la pandemia y ahí quedamos. Ahora, la posibilidad volvió a surgir, en octubre, y por eso apareció la idea del auto”, indicó.

Dylan sueña con viajar a México. (@steven_ahumada01)

Sobre el objetivo de lograr una “carrera profesional internacional” allí, precisó: “La idea es encaminarla afuera, y luego venir acá con peleas profesionales en el exterior. Iríamos un mes. Hay un cronograma de lo que ya sería el viaje, con las peleas y todo lo que haríamos. Lograríamos rankear y volver al país ya con una carrera profesional”.

La familia del joven, en tanto, mostró su apoyo incondicional no solo para con él, sino también para con su sueño. “Ellos siempre están atrás de lo que hago, alentándome. Mientras yo sea feliz, no importa si me va bien o mal, son mi familia y siempre me van a apoyar”.

Los costos del viaje y la rifa del auto

“Surgió el viaje a México, pero es algo caro y no tenemos el apoyo de nadie. Por eso, estoy rifando mi coche, que me gané laburando en la hamburguesería”, relata Dylan.

El local, ubicado en París 2604, en Villa Albertina, fue inaugurado en mayo de 2020. “Me compré el 147 después de trabajar un año en la hamburguesería. Me costó muchísimo. Lloro por rifarlo, pero bueno, todo sea por un sueño. No vi otra opción, así que lo rifo para poder juntar plata y cumplir mi sueño, que es ser campeón del mundo en boxeo”, expresó.

A fines de septiembre, en su cuenta de Instagram, Dylan rifará su auto. Para participar, se puede comprar uno de los mil números, tasados en $500. “Lograrlo me ayudaría muchísimo. No a costear todo el viaje, pero se acerca un poco. Tendríamos que vender todas las rifas”, señaló.

Dylan sorteará su auto para cumplir su sueño. (@steven_ahumada01)

Para poder comprar una rifa o simplemente colaborar con el sueño de Dylan, los interesados lo pueden encontrar en sus redes personales o en Capria Team, donde se entrena. Además, quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante su cuenta de alias de Mercado Pago: VIAJE.MEXICO.DYLAN.

“Sueño con tener el título mundial en mis manos, vamos por eso. Venimos entrenando, venimos haciendo ejercicios, venimos haciendo muchísimo trabajo. Lo cierto es que nos cuesta muchísimo conseguir la plata, y no tenemos apoyo de nadie. Por eso esperamos conseguirlo”, dijo antes de despedirse.