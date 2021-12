Con una voluntad y un amor por los animales inquebrantable, Isabel Domínguez (74) demuestra con su ejemplo de qué manera se puede dedicar una vida a asistirlos frente al abandono o el maltrato de los humanos, para darles una nueva oportunidad y que salgan adelante.

Instalada desde hace casi 50 años en la localidad bonaerense de Bragado, su vida dio un vuelco inesperado hace poco más de 5 años atrás, cuando sufrió la muerte de un galgo que había tomado en adopción tras rescatarlo de la calle.

Un punto de inflexión que la hizo tener la inquietud de comenzar a brindar su atención a los galgos, que encontró un lugar en donde ser volcado en el refugio “Ayuda un Galgo”, en donde junto a la fundadora de esta ONG, Silvia Vasallo, comenzó a ayudar a los animales de esta especie.

Isabel dice ser una persona feliz. Su ayuda a los animales tiene mucho que ver.

“Yo siento que tengo que ayudar a esos animales. Ellos no tienen a nadie, por eso cuando no lo puedo agarrar yo, llamo a otra persona para que me dé una mano y me quedo con el animal para no perderlo”, explica Isabel, en diálogo con Crónica.

Una pasión que nació cuando era niña

Isabel recuerda sus primeros años de vida en la localidad bonaerense de Ciudadela, en donde creció en una zona cercana al arroyo Maldonado junto a sus padres, quienes “no eran tan apasionados” como ella por el rescate de los animales.

Sin embargo, sin que nadie se lo inculcara de forma directa, recuerda como a la edad de los 6 años comenzó a a florar dentro de su ser la necesidad de realizar algo por los perros que veía cerca del arroyo Maldonado abandonados.

“Yo traía a mi casa a estos animales, aunque mi mamá no me los dejaba quedármelos por mucho tiempo y lograba ubicarlos en otro lado, hasta que cuando crecí un poco más yo misma me encargaba de colocar a estos animales en algún hogar. Fue algo que hice durante mucho tiempo”, expresó la mujer.

Cada año le festejan los aniversarios a las mascotas del lugar.

A partir de los 25 años, Isabel abandonó el conurbano bonaerense y se instaló en la localidad de Bragado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en donde se casó y tuvo dos hijos.

A su vez, fue profesora de inglés durante muchos años, lo que le quitó tiempo para rescatar animales, aunque destaca que toda la vida con su marido rescataban algunos cuando pasaban con el auto por las calles de la ciudad, siempre con intención de poder ayudarlos.