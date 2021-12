En las últimas horas L-Gante volvió a estar en boca de todos y no por un nuevo hit sino por un video que se viralizó en el que se lo escucha pelear con Christian Manzanelli, el representante de influencers. Todo comenzó en el Hotel Hilton, lugar en el que se había hecho la presentación oficial de la tan anunciada pelea entre Yao Cabrera y Marcos el "Chino" Maidana que tendrá lugar en Dubai.

En las imágenes que circularon se alcanza a escuchar cómo Elián le dice “¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”. Manzanelli salió inmediatamente a aclarar que el representante de la Cumbia 420 había tenido una muy mala reacción a una pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa.

L-Gante estalló en Instagram contra el representante de Yao Cabrera

El cantante, decidió ser más directo y tras postear una foto que se sacó con Wanda Nara en el Hilton, subió una serie de videos a sus historias contando su versión de los hechos. “Fui de onda ahí, nomás. Cuando me rescato en esa conferencia estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí”, manifestó mientras de fondo se escuchó un pequeño reclamo de Jamaica, su hija.

Además, aseguró que intentaron apurarlo con sus orígenes. “Las cosas se hablan por privado. Encima, primero, me ponían la condición ‘L-Gante vos si sos de barrio por qué no hacés tal cosa’. Yo le dije ‘sabés qué soy re de barrio’”.

Cuidándose de no mencionarlo directamente, ni arrobarlo, le dedicó un efusivo mensaje a Manzanelli. “Ese pedazo de concheto de traje, que tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad... después no saben cómo achicó el chinchulín cuando lo encaré”.

También, dio a entender que no había nada armado pero que sintió que se 'colgaron de su fama' al verlo en la presentación. “Tranqui, tranqui, no estoy enojado. Solo comento lo que fue. No fue nada armado y fue por eso, porque no dejé que armen ninguna conmigo”.

L-Gante no se achicó y le respondió a Manzanelli, el representante de Yao Cabrera.

“Voy al frente solo y digo las cosas en la cara. Pensaron que me iban a hacer pisar el palito. Así de falsos son estos faranduleros. ¡Cómo pierden los códigos! Hombres grandes, che”, sentenció y luego compartió un posteo con sus logros de este año y finalizó el recuento con la frase: "Somos turros y no aguantamos la cobardía ni la falta de respeto. Se chocaron de frente contra un paredón".