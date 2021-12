Esta semana Dillom presentó su primer álbum de estudio coproducido con Muere Joven, llamado "Post Mortem". El disco cuenta con 18 canciones y entre sus temas está "Hegemónica", una colaboración con L-Gante, en cuya letra mencionan a Crónica.

Hace tres días que la canción está en las distintas plataformas de streaming y pese a que no se trata de la pista elegida como central, ya tiene más de 125 mil escuchas en Youtube y casi el doble en Spotify.

El tema dura casi dos minutos y en el contrapunto entre ambos cantantes la letra hace alusión a los clubes de fútbol de ambos, y luego Dillom asegura: "Si pinta la bronca ese guachín sale en Crónica".

La relación entre Dillom y L-Gante

Se trata de la segunda colaboración entre ambos, ya que en marzo de este año Elián Valenzuela sacó “Tinty Nasty” junto a su colega que ya superó las 73 millones de reproducciones. "Cuando él salió, me llamó la atención, además de que tenemos un timbre de voz parecido. Todos me etiquetaron para decirme ‘pensé que eras vos’; y ambos tenemos en común el ingenio a la hora de escribir, en las barras, que él no suele meter mucho relleno. Suele ser puro contenido, en las barras, que es algo que me gusta hacer, y un poco el sentido del humor", contó Dillom a Clarín.

.

Asegura que en sus canciones siempre cuenta una historia real o ficticia, en la que muchas veces se sirve del humor. "Tanto en su género como el mío, todo suele ser muy real, se apela al sarcasmo y la ironía. Cuando alguien hace eso, suele ser "bizarro", "raro", o dicen: 'Ah, es una parodia' o 'no es algo de verdad'. Y, tranquilamente puede ser un tema de verdad, pero con sentido del humor".

¿Quién es Dillom?

Se llama Dylan León Masa, pero el mundo de la música lo conoce como Dillom. Tiene 21 años, y pese a lo que muchos creen, no es oriundo de la Villa 31 sino del barrio porteño de Colegiales.

Comenzó a buscarse un lugar en la música desde el under y durante la cuarentena surgió "Post Mortem", el álbum que según contó, lo hizo para "exorcizar su miedo a la muerte" tras la llegada del coronavirus. No le gusta encasillarse en un género musical, a veces más cerca del hip hop y otras del rock, aunque la etiqueta que menos le gusta es la de trapero.

Al comienzo tuvo más de un idea y vuelta con el Duki, aunque asegura que ahora mejoraron la relación. "Ahora está todo bien, estuvimos todo mal en un momento. Todo muy mal. Nos cansamos un poco de las boludeces; también la escena cambió mucho. Nos dimos cuenta que tenemos que tirar todos para el mismo lado. Si nos peleamos entre nosotros no hacemos más que tirarnos abajo. Quizás algún día charlemos más en profundo, aunque creo que no hace falta porque nunca fue una pelea real de que yo le hice algo a él o él a mí", sentenció.