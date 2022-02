Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante no para de ser furor en las redes. Cada semana el cantante es tendencia o noticia por los hechos que suceden en su día a día. Esta vez, se trata de su relación con la madre de su hija.

Hace un tiempo se deiron a conocer rumores de separación entre L-Gante y Tamara Báez pero, hasta el momento ninguno había hecho referencia el tema. En la noche del jueves pasado el cantante asistió al programa de Moria Casán junto a su hija Jamaica y su mujer.

L-Gante junto a su hija Jamaica.

En la entrevista contó varias intimidades y habló sobre su relación con la madre de su hija. Moria Casán preguntó si la pareja se había peleado en algún momento, a lo que Tamara dijo: "sí, nos habíamos peleado".

Entre risas, L-Gante dijo que se pelean "de vez en cuando". "Total vivimos en la misma casa y a los 20 minutos estamos a los abrazos", contó el cantante de Cumbia 420.

La razón de la pelea fue por un mensaje que recibió Tamara en su celular. Una mujer le escribió haciéndole creer que su pareja estaba en otro lugar y dando a entender una infidelidad. "Me habían mandado un mensaje y yo creí, pero era mentira", explicó la mamá de Jamaica.

La pareja contó que no es la primera que Tamara recibe este tipo de mensajes, incluso L-Gante presenció alguno de ellos. "Hasta yo estuve al lado y también le mandaban que yo estaba por otro lado", contó el cantante.

Aunque Tamara cayó una vez en esa mentira, ahora ya no lo hace más. "Ahora me mandan mensaje y sé donde está él o está conmigo y ya no creo más nada".

Ante la historia que contaron los reconocidos papás de Jamaica, Moria Casán no podía creer que manden esos mensajes y dijo: "tratan de hacer daño".

El video de la entrevista de L-Gante con Moria

La polémica entre L-Gante y Viviana Canosa

Hace unos días L-Gante hizo un show totalmente gratuito en Tecnópolis. “Este es mi regalo para todos. Entrada gratuita sin costo para el Estado. Sin bandera política. Soy yo el que quiero regalarle un show a mi país y el mejor lugar que encontré es Tecnópolis, que es nuestro, ni de un partido, ni de un candidato o referente. ¡Aguante Argentina y el guiso!”, dijo L-Gante para contar sobre su espectáculo.

Luego del recital, Viviana Canosa y el cantante tuvieron un cruce en las redes sociales. La periodista hizo referencia a una foto que compartió la cuenta de Tecnópolis de un nene copiando un gesto de L-Gante.

.

“Así quieren a tus hijos”, escribió Canosa. “Sumiso, pasivo... pobre, bruto. Así te quieren. Este es ‘el aguante’. No te quieren. Despertate”.

Ante los posteos de la periodista, el cantante de cumbia le respondió en sus redes. “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso”, dijo el cantante.

La periodista no se quedó atrás y anunció su denuncia en contra del cantante por violencia de género. "Y además, vamos a hacer una presentación por calumnias e injurias, porque ella se siente injuriada por los términos de este chico", dijo Juan Manuel Dragani, abogado de Canosa a Teleshow.